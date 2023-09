Lucas Laforte: «El Aeroclub no es loteable»

En comunicación con «Todo Pasa», el Presidente de la Comisión del Aeroclub, Lucas Laforte, habló sobre los beneficios de la declaración de interés municipal del Aeroclub, sus bienes y actividades. También fue declarado de interés provincial en la Legislatura de Córdoba.

«Se concretó finalmente lo que anhelábamos. El Aeroclub y sus actividades son de interés municipal y provincial a través de la legislatura. Es oficial, el sitio no es loteable, vendible, fraccionable. Este proyecto viene de hace muchos años, desde 1990. Diez años atrás, se corrió el rumor de la venta, se publicó incluso que se vendían algunos terrenos, parte de patrimonio del lugar» explicó Laforte.

«Esta idea la tenemos desde varios años atrás, cuando en el 2020, arrancó mi primera gestión, una de las prioridades era esa y se logró recién este año. Las tierras son privadas, no se pueden lotear» detalló el presidente de la entidad.

Sobre la realidad actual de la institución, declaró que «cuestiones que se arrastraban, impositivas, judiciales, ya fueron saldadas y hoy estamos sin deudas, se recuperaron las actividades como la escuela de vuelo, que era lo más utópico, porque no funcionaba desde el 2002. Actividades de aeromodelismo, para todos los niños y se proyecta una escuela para el 2024. A nivel documental, estamos con todas las de la ley, no se deben balances ni asambleas, se está haciendo todo en tiempo y forma, la administración está en orden. Con la ayuda de la ANAC que nos ayuda con cada consulta. Se está ordenando todavía algunas cuestiones, pero ya está de pie. No s queda que comience a caminar y que vuelva a ser la intitución que fue».

Con respecto a los objetivos que tiene la comisión, en primer lugar se establecerá de manera oficial un convenio con el gobierno de la provincia de Córdoba sobre el Plan de Manejo de Fuego, «que por el momento es extraoficial, una gestión que llevó mucho tiempo y que se concretará tras la asamblea, ya que la deben aprobar los socios, la posibilidad de que se construyan más hangares, otro taller de aeronaves y para el año que viene, un Festival Aeronáutico 2024, que será un fin de semana de marzo, con saltos de paracaidismo, con acrobacias, estamos charlando con la municipalidad de Alta Gracia. No existe en Alta Gracia desde la década del ´80».