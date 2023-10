Lucía Allende: «No creo que se pueda achicar las diferencias con el PRO, no podemos hacer como que no pasó nada»

La concejala de Alta Gracia Crece, reelecta para continuar en su banca, Lucía Allende, habló con el equipo periodístico de «Todo Pasa» sobre la relación con el otro bloque opositor, la campaña nacional que llevan adelante juntos y también hizo un balance de estos 4 años.

«Haciendo un balance, hemos intentado hacer un equilibrio entre nuestro rol opositor, ir marcando los errores, lo que no va bien, canalizar los reclamos de los vecinos y nivelar con lo propositivo, con temas troncales que no tiene que ver con lo partidario. No nos ha sido fácil durante estos 4 años, pongo las fichas que en el nuevo concejo será diferente. No espero constante consenso sino poder debatir» manifestó Allende.

Hablando sobre quien será su nuevo compañero de banca, Martín Barrionuevo, dijo: «Nos llevamos bien con Martín, venimos hablando mucho el último tiempo. Compartimos generacionalmente algunas ideas».

Sobre cómo quedó la relación con el bloque Juntos por Alta Gracia (conformado por Marcelo Jean -UCR- y Ricardo González -PRO-, ambos ex Alta Gracia Crece), manifestó: «Trabajamos muy bien desde lo humano. Desde lo político, por supuesto que la separación afectó. No obstante eso, seguimos trabajando, Marcelo sabe mucho de Obras Públicas. No sé si se pueden achicar las diferencias, no podemos hacer como que no pasó nada».

«Con Ignacio Sala no tengo diálogo, no tenemos coincidencias ni de formas ni de métodos, embarró la cancha. Con Ricardo (González) si tengo diálogo porque somos compañeros y trabajamos bien durante tres años y medio. El domingo tenemos elecciones juntos y ´Chochi´ Molina es una de las interlocutoras. Nuestro vice es radical, el primer candidato a diputado es de Jesus María, así que sí estamos trabajando juntos para Patricia Bullrich presidenta» sentenció.

Sobre los otros dos candidatos presidenciales, opinó: «Massa y Milei son extremos que se juntan, que han demostrado cercanía y la única oposición es Patricia Bullrich. La Argentina ha tenido muchas crisis económicas pero económica, social y política como ésta, nunca. Massa, actual Ministro de Economía, ¿quiere ser presidente? Él que nos llevó a la inflación más grande en los últimos 30 años. Un gobierno corrupto e inmoral por lo que pasó con Insaurralde. Y digo lo de la cercanía, porque ellos mismos le dieron surgimiento a Milei». «Creo que Patricia Bullrich ha logrado instalarse, ha mostrado equipo, empuje y gestión. No tomo en cuenta los números de las PASO, ya que la gente va midiendo, no es una decisión definitiva, la gente no lo ve así» agregó.

Con respecto al proyecto que presentó en la mañana del miércoles 18 de octubre en el Concejo Deliberante, para tratar con «preferencia» la creación de una Dirección de Discapacidad, expresó: «Hay un abanico enorme de cuestiones que no están, hay mucha normativa vigente que no se cumple o que hay que actualizar. Hay demora de pagos en todas las obras sociales, ya que la nación es la que tiene a cargo ésto y se tardan. Además APROSS paga muchísimo menos. El estado municipal es la primera línea de atención y no hay presupuesto, no está en el organigrama, no hay agenda».

«Pedimos que haya un área dedicada a la discapacidad, sino les gusta, lo discutamos. Lo presentamos en abril y definieron que siga en comisión. El argumento es que está el Consejo de Accesibilidad, pero es participativo y necesitamos algo ejecutivo. Sino se llevan adelante las gestiones nos falta esa pata. Hay que ir avanzando, se necesita la voluntad para hacerlo. Hay muchísima voluntad, pero ésto le daría herramientas a (Mariano) Agazzi para que pueda llevar a cabo sus propuestas» concluyó.