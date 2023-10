Luego de su fuerte pelea con Valeria Mazza, Pancho Dotto fue internado

En las últimas horas, se viralizaron unos explosivos audios de Pancho Dotto contra Valeria Mazza. En ellos, se puede escuchar el “ninguneo” que, según él, habría recibido en el documental que cuenta la vida de la modelo que formó parte de su agencia en la década del 90. Sin embargo, tras esta polémica, el representante de modelos tuvo problemas en su salud.

“Valeria Mazza nunca hubiese llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiese estado en su camino. Esto es así. Valeria Mazza es Valeria Mazza a pesar de Alejandro Gravier, no por Alejandro Gravier”, se pudo escuchar en una de las notas de voz que pasaron al aire en Desperezate. Este es el programa en el que la periodista Mercedes Cordero reprodujo los mensajes de voz del mánager contra su ex representada y su esposo.

A partir de este contexto, la comunicadora informó que Pancho fue internado en un centro adventista tras la viralización de sus explosivos audios. Contundente, Cordero subrayó que el representante de modelos está haciendo un tratamiento contra el estrés en la provincia de Entre Ríos.

“Está internado en Entre Ríos, concretamente en un centro adventista, porque está haciendo un tratamiento que él ya realizó en oportunidades anteriores, donde le hacen estudios médicos…”, dijo la periodista.

“Está teniendo un cuadro de estrés. Hace diez años que está alejado de la industria de ser representante, de la industria de la moda y de manejar modelos, pero está viviendo situaciones personales y otras que tienen que ver con su estado de salud. Le quedaron secuelas en la columna por un accidente en moto que tuvo años atrás, está dolorido y, sumado a eso, cuestiones que tienen que ver con algunas pérdidas”, expresó.

“Está muy desarmonizado y necesita resetearse. Esa fue la frase: ‘necesito resetearme’. No tiene fecha de regreso todavía a Buenos Aires”, cerró Cordero con respecto a la salud de Pancho.