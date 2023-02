Luis Juez recibe el apoyo de la Coalición Cívica ARI

La Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI), partido que a nivel nacional lidera la precandidata a presidenta de la nación, Elisa «Lilita» Carrió, a través de sus principales referentes en Córdoba, la diputada nacional y actual presidenta del partido, Leonor Martínez Villada y el presidente de la Asamblea Provincial, Gregorio Hernández Maqueda, declaró que el candidato a gobernador de Juntos Por el Cambio debe definirse en favor del senador nacional Luis Juez.

«Cada día que pasa sin una definición en torno a la principal candidatura en cuestión es un día de ventaja para la campaña del Partido Justicialista, asentada sobre el abuso de los recursos del Estado, clientelismo y corrupción. Por lo tanto, esta situación debe terminar y cuanto antes, si queremos tener la oportunidad de lograr la alternancia después de 24 años», aseguraron los dirigentes.

Desde la fuerza fundadora de Juntos por el Cambio a nivel nacional, recordaron el documento aprobado por unanimidad por la Asamblea Provincial, el 1 de octubre del año pasado, titulado, «No poner en jaque la alternancia». Allí se señalaba que: «el diálogo y el consenso con sentido común es el camino para evitar una nueva fractura como la que tanto daño nos hizo en 2019».

Además reclamaron definiciones: «Ya han pasado cuatro meses desde aquel debate y no vemos avances. Al contrario, seguir generando incertidumbre no puede sino perjudicar nuestras posibilidades. Esto es inadmisible frente al poder de nuestro adversario, que no debemos subestimar, a pesar de los graves problemas que nos dejan. En consecuencia, ser coherentes hoy con los valores de la CC-ARI y el contrato moral: no mentir, no robar y no usar al otro, implica adoptar esta posición, que busca priorizar por sobre todo la unidad de la oposición y así pasar rápidamente a las propuestas de cara a la sociedad. Constituirnos en una alternativa seria, creíble y confiable requiere de coraje y decisión».

Por su parte, el referente local, Mariano Vera -suplente en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Alta Gracia- expresó a RESUMEN: «Con Luis Juez compartimos desde la Coalición Cívica la misma línea discursiva y la indefinición de candidatos favorece al Partido Justicialista. Por lo tanto, esta situación debe terminar y cuanto antes, si queremos tener la oportunidad de lograr la alternancia después de veinticuatro años».