Luis Juez y De Loredo contra Macri por su apoyo a la dupla Negri-Santos

La semana pasada, el ex Presidente de la Nación Mauricio Macri manifestó en diálogo con Cadena 3 que “Mario Negri y Gustavo Santos tienen mi apoyo en esta elección”. Sus dichos fueron vertidos en el marco de la PASO de Juntos por el Cambio en la Provincia de Córdoba que enfrenta a cuatro listas pero solamente una de ellas goza de la bendición de Macri: La encabezada en el tramo de Senadores por Mario Negri y Soher El Sukaria y por Gustavo Santos y Soledad Carrizo para la Cámara Baja.

Del otro lado del ex Cambiemos, la lista encabezada por Luis Juez y Rodrigo de Loredo salieron a manifestar su enojo por el apoyo explícito del ex Presidente. Juez en Río Cuarto evitó ir al fondo de la cuestión pero no dejó de dedicarle un frase al apoyo del máximo líder amarillo manifestando que en la Provincia “votan los cordobeses, no los porteños”, curioso comentario viniendo de alguien que recibió a dirigentes nacionales que militan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el ex Ministro de Economía Martín Lousteau y Florencia Arietto, asesora de Patricia Bullrich. Fuentes cercanas al Diputado Nacional aseguran que en los próximos días le dedicaría aún más críticas subidas de tono al ex primer mandatario.

El pre candidato que encabeza la lista de Diputados Nacionales por “Cambiando Juntos”, Rodrigo de Loredo si se explayó al respecto afirmando a Cadena 3 que “Le dediqué un esfuerzo muy grande al gobierno de Macri. Me hubiese gustado que tenga una mirada por encima de las imparcialidades, aunque no hay que enojarse con el juego de la opinión de dirigentes”. Como precandidato, aclaró que “desde lo político estamos acostumbrados a que así funciona la democracia”, y agregó que Macri, “diga lo que tiene que decir, si tiene compromiso o amistad me parece bien”, cerró el Concejal de Córdoba Capital.