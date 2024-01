Luisana Lopilato y Michael Bublé ¿van por el quinto bebé?

Luisana Lopilato y Michael Bublé sorprendieron a sus seguidores de redes sociales con un inesperado anuncio sobre un nuevo proyecto en su vida. La pareja se mostró muy sólida y unida en esta nueva etapa de su matrimonio y compartió su felicidad con los millones de usuarios que siguen sus cuentas de Instagram.

La actriz argentina de tiras como Rebelde Way, Casados con Hijos y Alma Pirata publicó en una de sus historias el hobby que tiene con su esposo: crear su propia marca de whisky «Para los que no sabían, con Mike empezamos este proyecto hace un tiempo y lo llamamos Fraser and Thompson. Es nuestro quinto bebé», comenzó su descargo la hermana menor de Darío Lopilato.

El nombre que decidieron ponerle a este nuevo producto es del famoso cantante de hits como I Haven’t Met You Yet y Sway y la actriz le pusieron a su producto. «Hace poco lo lanzamos y estamos trabajando para que pronto lo puedan disfrutar en mi Argentina», comentó Luisana en otra de sus historias.

La pareja creó un perfil de Instagram dedicado a la promoción de su creación y la cuenta ya tiene más de 3.5 mil seguidores. En la página web el producto se puede ver que fue creado por Bublé y el empresario Paul Cirka. Además, el mismo cuenta que tiene un valor de 38.9 dólares.

Por el momento, el whisky aún no pisó suelo argentino, pero la pareja está haciendo lo posible para que eso suceda lo más pronto posible.