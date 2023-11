Magia futbolera: El mago Willy hizo aparecer a un campeón del mundo en Got Talent Argentina

Este domingo en Got Talent Argentina, el mago Willy volvió a deslumbrar al jurado y público con su talento. En esta oportunidad, el cordobés llevó a cabo un show donde el principal protagonista fue el fútbol, más precisamente de la mano de la Copa del Mundo y el arquero campeón del Mundial ´78: “El Pato” Fillol.

El acto de magia comenzó con la tradicional frase del artista: “me dedico a escuchar y cumplir deseos de la gente”. Seguidamente, Willy sacó su “anotador de deseos populares” y empezó a hablar de “el centro de las pasiones argentinas”, entre ellas, la mayor de todos nosotros: el fútbol.

“Solo 72 personas saben lo que es ser campeón del mundo”, exclamó el mago, mostrando las figuritas del mundial y repartiéndolas al jurado. Tras descartar algunas, los cuatro artistas pusieron las restantes en una bolsa. Emir Abdul eligió una al azar, pero no la mostró al público.

No pasaron muchos minutos hasta que Willy hizo aparecer la Copa del Mundo original frente a los ojos de todos. Acto seguido, le pidió a Lizy Tagliani y al uruguayo que la levantaran, pero ambos no tuvieron suerte.

Luego, el mago le pidió al bailarín que muestre la figurita que había sacado al azar, que terminó tratándose de Ubaldo Matildo Fillol, mejor conocido como el “Pato” Fillol. “Personaje histórico que nos dio la primera estrella”, explicó el participante, donde a la vez mostraba su “cabina holográfica” donde haría aparecer al ex arquero de la Selección.

Cuando el campeón del mundo del ´78 apareció en escena y levantó la Copa del Mundo, la gente se hundió en un grito y aplausos. “Gracias al jurado por elegirme, gracias al Mago Willy por haber hecho posible después de 45 años que yo pueda levantar esta Copa del Mundo”, expresó el ex arquero.

“Lo único que quiero decirte es que nunca me había emocionado tanto con un espectáculo de magia. Además encontraste esta forma de trascender y de llegar a un lugar donde la magia no suele llegar. La magia llega a la sorpresa, pero a las emociones y al llanto, no sabía que se podía lograr y lo experimenté por primera vez. Te lo agradezco profundamente”, comentó Abel Pintos hundido en un mar de lágrimas.

“Me cerraste el oco…”, lanzó divertida La Joaqui, mientras que a su a vez, Emir dijo: “Fuiste de los mejores magos que estuvo en este certamen”. A pesar de los elogios por parte del jurado, el Mago Willy no fue seleccionado para pasar a la semifinal. En su lugar quedó el dúo de bailarines de salsa mendocinos, Matías y Johana Ortiz.