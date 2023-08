Maluma y Lionel Messi, juntos en Miami

Durante el pasado fin de semana, Maluma vivió uno de los momentos que todos queremos vivir, al parecer. Horas más tarde de que el cantante colombiano haya sacado su nueva canción junto a Karol G, “Ta OK”, el artista se fue para el estadio y compartió unos minutos con Lionel Messi en el estadio.

Cabe destacar que el capitán argentino y el colombiano ya se encontraron en varias oportunidades, es más, una de ellas fue cuando Lionel y su esposa, Antonela, fueron a ver un espectáculo del reguetonero. Pero en esta oportunidad, Maluma se llevó una camiseta autografiada: esta vez, del Inter Miami. Leo acudió al encuentro con dos remeras en sus manos y se limitó a hacerle una sola pregunta: “¿Negra o rosa?”.

“¿Cuál te gusta?”, le preguntó el músico al capitán de la Selección Argentina. Al conocer las diferencias, Maluma no tardó en decidirse: “No, papi. Yo me pongo la que dice Messi. Ya… Por hoy quiero ser Leo”, afirmó y provocó las risas de todos, hasta del propio Lionel.

Luego de que eligieron la camiseta, el argentino procedió a firmarla con una dedicatoria especial y el colombiano quedó asombrado. “No, no puede ser. Ya te digo, hoy me hiciste demasiado feliz. Esta sonrisa me va a durar para toda la vida”, se confesó el cantante mientras se quitaba la remera para calzarse el manto rosado autografiado.

Pero en medio de toda esta emoción, el rosarino le hizo un pedido al artista: “Hay que venir a los partidos ahora, eh. Estás cerca”, insistió la figura del Inter Miami. A lo que Maluma acató de inmediato: “Sí, sí”. Antes de que ambos se retiraran, posaron juntos sosteniendo la camiseta alternativa del club de Florida, que lucía un detalle especial: tenía estampado el número 10 y el nombre artístico de Juan Luis Londoño Arias.