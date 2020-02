Mañana es la acción solidaria por Santi

El mes pasado, la familia de Santiago, un niño de apenas dos años de edad vecino de Bº Tiro Federal, se enteró de que padece la enfermedad de Coats, una patología causada por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos de la retina, la cual avanza progresivamente y conduce a una pérdida significativa de visión. Lamentablemente, a consecuencia, el niño ya perdió la visión de su ojo derecho. Algo, según explicó su mamá a RESUMEN, irreversible.

“Santi ya perdió la visión de su ojo derecho y no la va a volver a recuperar pero lo tienen que operar de urgencia para evitar que se le desprenda la retina. Si eso pasa, va a perder directamente su ojito, es decir, se lo van a tener que vaciar y reemplazar por un ojo de vidrio“, explicó Daniela.

Debido a que dicha intervención en la Provincia de Córdoba es costosísima (ronda los $100 mil pesos), los especialistas que atienden a Santi, le recomendaron a la familia que la realizaran en Bs As, en el Hospital Garrahan. Un nosocomio publico con especialistas de gran envergadura donde la intervención es gratuita. Así mismo, esto supone gastos de otro tipo que la joven mamá tampoco puede afrontar. Por ello, su familia organiza una venta de asado con cuero para ayudarla.

“Nosotros hicimos una publicación y la gente interpretó que la venta era para juntar fondos para la operación. Pero no, la cirugía es gratis. La hacemos porque yo ayer me quedé sin trabajo y soy una mamá sola. A Santi lo tiene que operar el 10 de febrero y tenemos que viajar el 8. Lamentablemente en este momento no cuento económicamente con los gastos del pasaje, como asi tampoco consultas al medico y todo lo que significa estar en Buenos Aires”, cuenta Daniela, quien viajará acompañada de su madre.

La familia ofrece asado con cuero más guarnición a un valor de $350 pesos. Será mañana 8 de febrero al mediodía en Juan Lirón 158, Bº Córdoba. Aquellos que quieran ayudar, pueden hacerlo al 03547 15503466. Desde ya lo agradecen.