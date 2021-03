Marcelo Jean: “No estoy de acuerdo con la creación de una pasarela, es algo que no tiene sentido”

El radical Marcelo Jean dialogó con RESUMEN y brindó su opinión respecto a los anuncios del Intendente Marcos Torres en el discurso de apertura del año legislativo.

Contundente, el Concejal de la oposición dijo no coincidir con la idea que semanas atrás ya había anunciado el Ministro Facundo Torres de colocar una pasarela en Ruta 5 y Malvinas; proyecto que partió de la necesidad de vecinos y transeúntes que pedían por mayor seguridad vial.

“Respecto a los anuncios del Intendente, me parece bárbaro todo lo que plantea para el futuro de la ciudad, creo que es positivo pero lo que me sigue sonando raro es el tema de la pasarela. No estoy de acuerdo con la creación de una pasarela, es algo que no tiene sentido y es algo que lo vengo diciendo desde el año pasado”, inició Jean.

En su argumento, el Concejal opina que la futura autovía Alta Gracia- Villas Ciudad de América- anunciada por el Gobernador Schiaretti- le dará la posibilidad a la ciudad de que los sectores de Barrio parque San Juan y Lalahenes sean urbanizados y, de esta manera, se unifiquen con el resto de la ciudad.

“Necesitamos que se urbanice ese sector, es la gran oportunidad de que se haga como el acceso a Carlos Paz o como la Av del Libertador con un boulevard central, dos colectoras y dos o tres semáforos para que la gente pueda pasar sin problemas, y de una vez por todas esos barrios se unifiquen con el resto de la ciudad. Una pasarela no beneficiará a un barrio ni al otro y cómo haces una vez que quieras sacar ese mamotreto?, no lo sacas mas. Deben haber dos proyectos, uno municipal y uno provincial y trabajar en esa unificación”.

En cuanto al discurso en sí, Marcelo Jean reconoció que se hicieron anuncios de obras importantes pero que la mayoría ya se venían dando, como el acueducto hacia Valle Alegre o el Parque Industrial y Pyme, “ojalá sean una realidad para bien de los vecinos”, culminó.