Marcelo Polino dio novedades sobre el estado de salud de Antonio Gasalla

Ya hace un tiempo que la salud de Antonio Gasalla está en el ojo de todos y genera preocupación en el mundo del espectáculo. El artista está atravesando un momento complicado de salud, ya que meses atrás se supo que el humorista padece de demencia senil progresiva y, desde que se conoció esta noticia, Marcelo Polino es quien se encarga de brindar detalles de su estado a los medios de comunicación.

Hace una semana, el periodista había confesado en medio de una nota durante el programa Socios del Espectáculo (El Trece): «Justo antes de empezar el programa le mandé un mensaje a la familia para ver si lo puedo ir a ver, porque hay que pedir autorización, porque se lo está por trasladar a otro lugar. Entonces, antes de irme a Mar del Plata quiero verlo. Así que llamé para ver si está la posibilidad de antes de que viaje, verlo».

“Que casi no te reconozca, que no sepa ni siquiera dónde está. Es muy doloroso. Es una enfermedad que es progresiva, no tiene mejoría lamentablemente», expresó con tristeza días atrás sobre la salud de su querido amigo.

En esta oportunidad, el jurado del Bailando 2023 se encargó de brindarle nuevos detalles a la prensa de cómo se encuentra su amigo, ya que en medio de estos problemas de salud del capocómico, Marcelo es el vocero.

«Antonio está aún en el centro de rehabilitación, y están evaluando el traslado a un geriátrico. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque tiene que ser un geriátrico con especialidad en contener a los pacientes con demencia», explicó en principio.

Luego, destacó que el hermano de Antonio, su cuñada y sus sobrinos lo acompañan en este difícil momento: «Lo visitan mucho, le llevan las delicias que le gustan y recuperó peso».

«Los médicos y la familia están evaluando un lugar que sea cercano, porque Carlos también es grande, y buscaban algo con esas condiciones», reveló, ya que la institución debería estar preparada para respaldar la complejidad del cuadro que reviste la salud de Gasalla, tal como en la que está ahora.

Además, Polino confesó que tiene pensado visitar a su amigo antes de partir a Mar del Plata, donde será parte del show teatral de Fátima Flores: «Mi idea antes es visitarlo antes de irme a Mar de Plata, me juntaré con el hermano y con la cuñada. No me quiero ir sin verlo ni darle un beso».