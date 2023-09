Fey: «Entendemos que no es necesario ampliar el Tribunal de Faltas ahora, sin dudas es para pagar favores políticos»

Marcos Fey, actual concejal e intendente electo de la localidad vecina de Malagueño, se acercó a los estudios de «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre el periodo de transición entre Coco Ciárez y él.

En los últimos días, el Ejecutivo de Malagueño presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para modificar la estructura del Tribunal de Faltas. Como fundamento, se basa en el crecimiento constante de la ciudad, integración de nuevas tecnologías de la información y comunicación y se pretende mejorar el acceso a la información y a la participación ciudadana.

«Vemos con mucha preocupacion la modificación de una estructura del Tribunal de faltas, se crearía un segundo tribunal, con un sueldo de secretario para los jueces, lo cual generaría una erogación presupuestaria. Además crea dos cargos más de Categoría 24, que tampoco está previsto en el presupuesto. Esto llevaría también a una modificación del presupuesto. Se suma una ´emergencia económica´ pedida también por el Ejecutivo, en contradición una idea con otra. Desoyen las propias normativas establecidas por parte del concejo. Nosotros entendemos que no es necesario ampliar el tribunal de faltas a 60 días de irse del gobierno, no hay una cuestión administrativa sino que es lugar a dudas para pagar favores políticoscon el dinero de todos» expresó al respecto Fey.

Sobre el proyecto de «transición política», el intendente elcto detalló: «Presentamos el proyecto de transición ordenada, que planteaba armar una comisión con 3 integrantes salientes y 3 entrantes para mejorar el flujo de la comunicación y datos oficiales (si hay juicios laborales, con cuántos empleados se cuenta, recaudación, deudas, compromisos, contratos, entre otros). Sería un gesto de madurez política y fortalecimiento democrático, para que los servicios públicos se sigan brindando sin interrupciones. Está cajoneado el proyecto. Creemos que hay mucha distancia entre el día de la elección y el de la asunción (12 de diciembre) y es un hecho que no ha sido regulado en estos 40 años de democracia. Queríamos que ya quedara institucionalizado en la ciudad este procedimiento«.

«Uno tiene que tener la seguridad en sí mismo de haber hecho las cosas bien y un gobierno transparente. Si es así podés mostrar lo que hiciste, sinó, no. Cuando esto no sucede es difícil abrir el juego para todos. Yo sinceramente creí que iba a tener una postura más democrática, tras 16 años en el poder» manifestó el concejal.

Ante la pregunta si tiene «miedo» con respecto a lo que pueda encontrar una vez que tome las riendas de la municipalidad, respondió: «No tenemos miedo pero si mucha preocupación por las informaciones informales. Hoy la municipalidad tiene 450 agentes de los cuales 250 están trabajando en negro. Estoy ansioso porque llegue el momento de asumir y ya estamos trabajando para dar nuevas soluciones a viejos problemas». «Todo esto corresponde a prácticas de la vieja política, la que combatimos el 25 de junio. Entendemos la política como una herramienta de transformación y no para denostar o atacar al opositor. Hoy ya queda demostrado que esta vieja política no tiene cabida en los ciudadanos y en la vida democrática» agregó.

Refiriéndose al triunfo de Marcos Torres en Alta Gracia, declaró: «Fue una alegría enorme, más allá de la amistad que me une con Facundo y Marcos, cada vez que vengo a Alta Gracia, veo una ciudad hermosa, siempre noto una mejora. Con gestión se pueden hacer obras. Más allá de la poca participación, hay que dejar claro que le saco 30% de votos al segundo y eso no lo logra cualquiera». «Es una persona joven que trae un cambio de paradigma que da resultado y es el que nosotros pregonamos. Marcos no ha tenido un camino color de rosas y la verdad me saco el sombrero, porque defiende la ciudad y los valores que está gestión embandera» adiccionó.

En relación al Departamento Santa María, dijo: «Entendemos que nuestra ciudad hay que integrarla a las otras localidades e incluso hacia adentro, con sus barrios. Solo nadie puede. Ha sido gestionada como una isla. Hay que trabajar mancomunadamente con todas las comunas del Departamento Santa María y Facundo Torres tiene el liderazgo necesario para llevar a cabo eso».

Cambiando de temática, hablando de medio ambiente, aseguró: «Estas problemáticas como la economía circular deben tratarse en conjunto. Estamos dispuestos a abrir las puertas de Malagueño para ello. Hoy a las autoridades de Malagueño le hablas de economía circular y tienen que buscar en el diccionario a ver que significa. Hay que trabajar mucho este eje, ya que la ciudad ha crecido mucho. Hay barrios que separan en origen y el camión de la basura se lleva todo junto. Carolina Basualdo es una guía en ese tema«.

Con respecto a la campaña presidencial de Juan Schiaretti, dijo: «Es muy difícil tener desde el interior un impacto en una campaña a nivel nacional. Estoy seguro que Juan es la mejor opción. Espero que llegue al ballotage, eso sería lo mejor para Argentina».