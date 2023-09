Marcos Torres: «Nos han puesto la vara muy alta y vamos a seguir firmes trabajando»

Este lunes y luego de la jornada electoral «Alta Gracia elige», quien pasó por los micrófonos de Todo Pasa fue el gran ganador: Marcos Torres.

«Estoy feliz de la confianza y la valoración de los vecinos que ratificaron una forma de estar presentes en momentos tan complicados como los que vivimos, una forma de llevar adelante la ciudad, con la verdad, poniéndole la cara a cada uno de los problemas. Esto me da mucha fuerza y dobla el compromiso para lo que viene», inició el mandatario en radio 88.9.

El triunfo de Torres fue verdaderamente avasallante. Fue casi un 60% de los votos los que ratificaron su gestión. «Más allá del porcentaje lo importante es que los vecinos ratificaron contundentemente una forma de trabajar y de hacer política. Los números no dejan de ser anecdóticos, así como cuando en 2019 me tocó ganar por un escaso margen no sentí nada en especial, cuando ganas por mucho tampoco. Por supuesto que estoy agradecido por la confianza pero yo siempre voy a ser el mismo, el que me conoce lo sabe, voy a seguir trabajando con las mismas ganas, entendiendo siempre que estamos de paso y tratando de dejar una impronta que le de oportunidades a todos», expresó el Intendente de la ciudad al respecto.

Sobre el bajo porcentaje de votación – algo también histórico- Torres explicó que se trata de un fenómeno que se viene dando en todo el país y que tiene que ver con el descreimiento en la política misma.

«Acá en Alta Gracia votó el 56% del padrón. El Córdoba capital por ejemplo votó el 58%, viene vitando poca gente y eso tiene que ver con la falta de representatividad; pero yo estoy feliz con que me hayan elegido y vamos a seguir trabajando con humildad y diciendo la verdad. Somos una municipalidad que quiere un crecimiento armónico y creo que el armado electoral previo como el cariño de la militancia responde a una gestión solida», dijo.

Sobre los chicaneos que recibió en estos años, Marcos dijo: «En 2019 decían que me iba a chocar en la esquina por ser ‘el hermanito de’ y me hacían memes pero yo nunca escuché, seguí trabajando firme, nos tocó la pandemia, después una crisis económica. Pero acá hay un gran equipo de trabajo, ayer fui a rendir un examen y lo pasamos pero yo soy el último eslabón de todo un equipo. Acá hay gente que trabaja mucho todo el día, todos los días», agregó.

Sobre el resto de los candidatos, el Intendente reelecto dijo que invitará a tomar un café a Amalia Vagni «con todo el respeto que se merece. Atrás de un candidato hay un proyecto de ciudad y eso siempre suma», cum

«Yo estoy muy agradecido, nos han puesto la vara muy alta y vamos a seguir firmes trabajando», culminó.