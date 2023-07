Marea rosa en el cine de Alta Gracia

Después de tanta espera, el pasado jueves por fin se dio el estreno de una de las películas más esperadas por todos: “Barbie”. Con varias similitudes entre el film y la muñeca original, su estreno generó un éxito que la convirtió en la película más taquillera del año.

Tobías Reche es el encargado del Cinemacenter Alta Gracia, y a partir de un diálogo con RESUMEN, contó cómo fue esta llamada “marea rosa” en el espacio de entretenimiento de la ciudad, previo al estreno del jueves 20 de julio: “Si bien las entradas anticipadas estaban cargadas y publicitadas 15 días antes del estreno de la peli, no fue 3 días antes de ello donde la gente empezó a comprar las entradas anticipadas. Fue tal el furor de la peli que para el día anterior de su estreno ya no quedaron entradas. Siendo así que las entradas se acababan el día anterior de sus respectivas funciones. Desde hace bastante la gente consultaba por el estreno de la peli, pero no fue hasta la semana de estreno de la misma, en donde se animaron a comprar las anticipadas”.

“Si bien esperábamos mucha gente, por que no se estrenaba una peli para chicos desde mediados de junio, nos sorprendió que se llenen todas las salas tan rápidamente fue un furor total, algo que no pasaba desde el estreno de Minions, el año pasado. Aparte justo fue jueves y el día del amigo. Esa fecha fue un atenuante para que la gente venga a disfrutar del cine, ya que se noto que el jueves venían en grupos de amigos a sacar las entradas algo que no pasó los días posteriores al estreno donde el público fue más infantil”, dijo Reche.

Además, el encargado del cine mencionó que en total se dieron 16 funciones en el fin de semana, repartidas en 4 funciones por día donde el total de entradas vendidas para esta peli fueron 1992, posicionando a Barbie como la película más taquillera en el año.

Pero el furor no termina ahí, ya que otra cosa que se vio mucho fue a los espectadores vestidos de color rosa para la ocasión: “La gente se re copó con el look rosa, se vivió un ambiente muy alegre en todo este furor. Lo que más me llamó la atención fue que no solo las chicas se animaron a lookearse, si no que también muchísimos chicos también se animaron a vestir de rosa”, expresó Reche.

En cuanto al seguimiento de las funciones en los próximos días, ya que las clases comenzaron este lunes en la provincia de Córdoba, Tobías Reche mencionó que “Ya había varias anticipadas vendidas para los próximos días, seguramente las funciones de las 19 y 40 y 22 horas van a ser muy concurridas durante la semana ya qué es donde la gente ya sale de sus trabajos. Recordemos que Barbie no es solo una película para niños, si no que aborda varias generaciones”.