Marley volvió a la televisión para el homenaje a Silvina Luna

Luego de recibir graves acusaciones mediante las redes sociales por abuso, Marley fue convocado nuevamente por la productora de Telefe para conducir el especial dedicado a Silvina Luna, quien falleció el pasado jueves. El programa se emitió durante la noche del sábado, y fue el regreso del conductor, luego de que se encontrara varios meses ausente en la pantalla chica.

Este programa especial conducido por Marley comenzó a las 22 horas del sábado, con un repaso por toda la vida artística de Silvina Luna, fotos de su infancia e imágenes junto a sus seres queridos. «Buenas Noches, que difícil y que lindas al mismo tiempo es ver estas imágenes. Una Silvina Luna hermosa en todo su paso por Telefe. Ella es parte de nuestra historia, se fue de una manera trágica, pero queremos recordarla de una manera linda, como era ella», fueron las primeras palabras del conductor en su vuelta a la televisión.

“La tía Vil”, como la llamaba Silvina, fue la primera invitada de la noche. «Yo le decía que era un payasito. Por ahí te sacaba una sonrisa de un lado que vos no querías… Yo la recuerdo con eso y con el ‘famoso meneadito'», dijo la mujer. «Era un ser de luz que alegraba a todo el mundo que estaba alrededor, por eso la recuerdo con una sonrisa», expresó Vilma.

Luego, llegó el turno de Soledad Silveyra, quien estuvo a cargo de la conducción de la edición de Gran Hermano, donde Luna participó y comenzó su carrera. La actriz la recordó con mucho amor y lanzó una emotiva reflexión: “Es muy difícil, no quiera venir. Estoy acá recordando ese Gran Hermano, en donde ella era la luz de la casa». Luego, agregó: «Le pido a los jóvenes y a las no tan jóvenes que se fijen donde van a hacerse las cirugías». Por otro lado, Solita hizo referencia a cómo se debe de tratar al otro y recalcó la importancia de no opinar de las personas y sus cuerpos.

Sobre el final del programa, Marley recibió un mensaje de una de las amigas de la modelo, quienes se encontraban viendo el especial junto a Ezequiel, hermano de Silvina: «Gracias de parte de todas nosotras. Lamentamos no poder estar, pero es muy pronto. No hay palabras lindas que decir por qué nuestra amiga no descansa en paz, la perdimos en manos de un ser siniestro. Pedimos que no se olviden de Sil, que juntos pidamos justicia hasta que el responsable esté preso».

A pesar de las críticas que recibió Marley en las redes sociales, el especial dedicado a la modelo fue lo más visto de la noche del sábado, con 8,3 puntos de rating.