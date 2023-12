Más vigente que nunca: el nuevo disco de Charly García ya está listo

Tenemos Charly García para rato, ya que la leyenda del rock argentino acaba de terminar su último disco. El artista viene trabajando en este álbum desde hace tiempo y en el medio del proceso tuvo que batallar con algunos problemas de salud, pero ahora estaría pronto a publicarse.

Fue el productor cordobés José Palazzo quien publicó una foto junto al bicolor y el resto del equipo que trabajó en el disco -del que aún no se conoce el título- y confirmó que ya ha finalizado el trabajo.

“Viví un hecho histórico, Charly dejó todo listo su nuevo disco, todooo terminado. Festejamos con parte de su equipo y justo llegue para ese momento”, escribió el reconocido productor del Cosquín Rock.

“Vamos las disqueras no se duerman que este disco tiene que salir ya. Órdenes del jefe”, completó dando a entender que aún no hay un sello designado para el lanzamiento. Además, en su posteo felicitó a los involucrados de la creación del disco: Rosario Ortega, Guillermo Tato Vega y Matias Sznaider.

Por el momento no se conocen detalles sobre este material discográfico que sucederá a Random (2017), ni cuándo será la fecha de lanzamiento del mismo. Por su parte, Charly aún no ha dado declaraciones al respecto.

Recordemos que tiempo atrás, a propósito de la salud de García, desde Perfil se comunicaron con un allegado del músico, quien expresó: “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga a decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.