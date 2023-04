“Me siento muy afortunada de formar parte de espectáculos locales como lo es Circo Criollo”

Los artistas altagracienses lucen sus dotes a partir de los diferentes espectáculos que se realizan en la ciudad, pero la distancia no es un impedimento para que dejen de mostrar su arte.

Agostina del Río, a partir de una entrevista con RESUMEN, contó que ella vive de la música desde que nació y recordó sus comienzos artísticos en este mundo: “No tengo punto de arranque. Toda la vida mi familia, la de mi mamá sobre todo, están muy conectados con la música, por ejemplo: mi abuelo (el papá de mi mamá) solía tener una banda de folklore muy conocida en Alta Gracia que se llamaba Los Runa. Luego, mi mamá se hizo también profe de música. Todos tocamos un instrumento y/o cantamos, así que es algo que en familia está desde antes de nacer. Siempre estuve en contacto con la música de alguna forma y por eso decidí interiorizarme allí”, expresó la cantante.

“El momento en el que decidí que me quería dedicar a la música fue la primera vez que canté en vivo, tenía más o menos 12/13 años y tuve una audición. Además de los nervios y todo eso, disfruté mucho esa primera experiencia y me di cuenta que era algo que quería hacer regularmente. No sé si era consciente de que eso podía ser un trabajo realmente en ese momento, pero ahí fue cuando me di cuenta que quería que esto pase seguido”, dijo.

Agostina forma parte del elenco de Circo Criollo, un espectáculo municipal que realizó una presentación en vivo el pasado sábado 22 de abril, en el Cine Teatro Monumental Sierras. La joven participa en dos secciones: Una que sepamos todos (que todavía no salió, va a salir en alguno de los próximos episodios de la producción) y la entrevista en general, donde toca dos temas propios: “Fue super disfrutable. Llegue a un contexto súper producido, super bien armado y se tenía en cuenta no solo lo musical sino aspectos de tu historia personal. Lo lindo del Circo Criollo es que muchos artistas pueden formar parte de un ciclo de videos, por lo que todos podemos hacer presencia y compartir ese espacio que me parece super lindo. Desde que empecé a dedicarme a la música, al ser un proyecto municipal, me empezaron a tomar en cuenta cada vez más seguido para compartir mi arte y eso me hace sentir super privilegiada porque son espacios que se construyen y es buenísimo que la Municipalidad se involucre en cuestiones artísticas. Ya toqué varias veces para la Municipalidad y me llamó el productor (Martin Lapidus) para participar de esta puesta”, comentó.

Actualmente, Agostina del Río vive en Inglaterra. Ella busca vivir la experiencia de hacer su vida en otro país y cuenta que la está pasando super bien. Por ahí hay libertades que no se puede dar, pero le hace bien vivir estas cosas y le resulta muy inspirador también. “Tengo un poco de abstinencia porque no tengo guitarra, pero compré un ukelele chiquito para poder tocar y hacer las galas. Además, me descargue una aplicación para hacer canciones porque a veces, no tengo un cuaderno y una lapicera a mano. Por el momento no estoy haciendo música acá, salvo para mis amigos o tocando sola. Decidí ser más consistente en publicar videos cantando en las redes sociales, ya que me parece una buena forma de conectar con la música y llevarla para todos lados. Lo hago para ser feliz y estar en contacto con ello”.

“Tengo muchos proyectos a futuro, pero me gustaría sacar un EP (extended place) que consta de 4 ⁄ 5 canciones con algunas producciones audiovisuales. Pero por ahora no tengo nada en camino y estoy disfrutando de mi experiencia en Inglaterra, hasta que vuelva a Argentina en el mes de agosto. Me super conecte con la música de Alta Gracia, con las canciones que ya tengo escritas y la verdad que Circo Criollo fue un impulso a decir “bueno, publiquemos más canciones ya que salió lindo y hagamos más cosas”. Tengo ganas de volver y hacer más, tengo las herramientas, las ganas pero me falta el impulso”, dijo.