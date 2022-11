Mercedes Morán: «Alta Gracia es muy bonita y la gente es muy simpática»

La viceintendenta Cristina Roca, realizó la apertura de la conferencia y manifestó: «Estamos sumamente orgullosos de encontrarnos en este cine recuperado» e invitó a la productora a realizar el Avant Premiere aquí.

Por su parte, el vocal de Agencia Córdoba Cultura, Jorge Álvarez, habló sobre el trabajo mancomunado entre varias productoras de Córdoba y Buenos Aires, el gobierno provincial y «de la mano de Mercedes y Alejandro, esto es una demostración de que Córdoba quiere invertir en una política audiovisual».

Mientras que el Presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Rául Sansica, expresó: «Estoy muy emocionado por el Festival del Cine y Arte Audiovisual que se desarrolló el pasado fin de semana. Esta película es un puntapié para llamar a productores que vengan a invertir a Córdoba». Sobre el festival, destacó el trabajo con los adolescentes y jóvenes, en búsqueda de los nuevos creadores y los nuevos públicos.

Uno de los productores, explicó: «Es un gran placer y un gran honor, con Fede hace muchos años que nos encontramos con el guión y la queríamos hacer. Por suerte en conjunto con otros productores la pudimos llevar a cabo. Es una puerta que se abre: es muy difícil que un productor extranjero piense fuera de Buenos Aires. Es bienvenido que esta película sea una vidriera para que vean la ciudad».

Sobre que les pareció Alta Gracia, Mercedes Morán, opinó: «Para mí fue una sorpresa, ya que siendo cordobesa no conocía Alta Gracia. Y me sigo sorprendiendo cada vez que salimos, como hoy que recorrimos mucho, no paramos de hablar de lo bonita que es y de lo simpática que es la gente. Agradezco a mi equipo cordobés por la calidad, estoy muy contenta de filmar aquí en Córdoba». Por su parte, Alejandro Awada aseguró que es la primera vez que filma aquí: «La gente es muy generosa».

Ante la pregunta de ¿Cuánto de Norma hay en Mercedes?, respondió: «Lo que más me divierte es hacer personajes que no tengan nada que ver conmigo, por un rato vivir otra vida. Lo que tenemos en común son la misma edad, siempre hay algo de la experiencia o de la observación a través de la cual empatizamos y me gustó hacer una mujer de provincia, no es una porteña. Si bien viví acá hasta los 7 años, las primeras mujeres que conocí fueron mis tías, mis primas mayores y a esa edad ya empieza a mirarse en esos espejos».

«Norma es una persona que ha estado toda su vida obedeciendo las normas sociales y familiares que le han enseñado y a pesar de haber cumplido con todas ellas, siempre sintió alguna infelicidad que no sabe a qué atribuírsela. Un hecho fortuito, que es la renuncia de su empleada doméstica, le provoca un dolor desmedido, sospechoso, que es la punta del ovillo de la que empieza a tirar Norma para liberarse de algunos mandatos que no la están haciendo muy feliz. Ella va descubriendo que hay otra vida pero que es con otra gente» detalló sobre su personaje.

«Mi personaje se llama Gustavo, es el esposo de Norma, un hombre bastante conservador y estructurado y este cambio de Norma que se va dando de a poco, le trae más preguntas que respuestas» declaró Awada.

En relación a cómo es trabajar junto a sus hijas, afirmó: «para mí es muy placentero trabajar con cualquiera de mis dos hijas. Creo que es la primera vez que hacemos una película con Mey. Hemos hecho teatro y televisión, pero nunca cine. Me alegra mucho, no es frecuente, no lo hacemos siempre o cada vez que nos lo proponen. Sobre todo por ella, que se encargó de hacer un camino separado de mí, pero la verdad que la pasamos bien juntas, es otro de los valores afectivos que se suma a ´Norma´, además de compartir con estos amigos productores con los que compartimos la obsesión por el cine».

«Siempre es un desafío hacer una película, más ahora que no tenemos tanto apoyo. Desconocen el prestigio que tiene el cine argentino en el exterior» concluyó Morán.