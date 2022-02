Cuando de creatividad se trata los vecinos de Alta Gracia siempre «son tendencia» y, esta vez, los de calle Ituzaingó no fueron la excepción. Hartos de que nos les recojan la basura, dejaron un claro mensaje: «Llevar basura, si no, no hay votos».

El cartel está ubicado en al costado de donde colocan las bolsas de basura y, de mas esta decir que no va dirigido directamente a los recolectores. ¿no?.