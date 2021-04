Mirna Díaz Cabral, la altagraciense que creó una Bolsa de Empleos en Facebook

Mirna Díaz Cabral es vecina de Alta Gracia y hace 12 años creó un grupo de Facebook “cuando la red social recién comenzaba a funcionar”, en donde publica avisos de empleos para que la gente de Nuestra Ciudad y alrededores pueda conseguir trabajo en distintos rubros privados. El grupo se llama “Topissima Empleos” y se puede ser miembro a través de la solicitud de entrada la mismo.

Resumen habló con ella y así nos comentaba como surgió su idea y demás detalles:

¿Cómo surge la idea de crear una Bolsa de Empleos en Alta Gracia a través de un grupo de Facebook?

“Hace años atrás tenía un comercio en el centro de Alta Gracia junto a mi familia en donde muchas personas se acercaban a dejar su curricullum vitae. En ese momento al ser pequeña y nueva la tienda no podíamos tomar gente para trabajar entonces los curricullum quedaban ahí guardados, en ese momento surge la idea de buscar la forma de ayudar a aquellos que buscaban trabajo. Entonces decidí armar un grupo de Facebook con el nombre de “Topissima Empleos” por que así se llamaba mi antiguo comercio que hace años que no lo tengo más. Primero solo había en el grupo amigas y clientas pero después decidí ampliarlo a las demás personas de Nuestra Ciudad y alrededores. En el 2009 empezó todo, hoy hay más de 3400 personas en él y además todos los días tengo solicitudes de ingreso al mismo”

¿De qué localidades es la gente que integra el grupo?

“Hay gente de Alta Gracia y de todo el Departamento Santa María. También se unieron usuarios de la Ciudad de Córdoba Capital, Villa Carlos Paz y Cosquín”.

¿Cómo es la relación dentro del grupo entre los participantes?

“Aunque yo lo administre, el grupo es de todos. Tengo mucha participación de gente que me manda mensajes para que publique ofertas laborales de toda clase de sectores comerciales privados. Permito toda clase de publicaciones que me hayan solicitado desde comercios, salvo aquellas que los mismos piden que los miembros invierta en ellos. Lo hago ad honorem, no recibo dinero por publicidad ni nada parecido, me interesa únicamente ayudar a los demás. El grupo es muy sano, todos son muy educados. Durante la pandemia se ha intensificado la búsqueda laboral”

¿Has tenido contacto con la gente que consiguió trabajo a través del grupo?

“Si he tenido muchos agradecimientos y hasta algunos me han localizado y venido a mi casa a darme las gracias personalmente por haber hecho de medio para que pudieran encontrar trabajo”

Link para formar parte del grupo:

https://www.facebook.com/groups/387832471266758/?ref=share