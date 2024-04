«Mis hijos están durmiendo»: ¿Qué hay detrás del doble homicidio que estremeció a Villa Camiares?

La noticia del día lunes conmovió a toda la Provincia. El hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hermanos en una vivienda de Villa Camiares y cuya sospechada de homicidio es la madre, fue sin duda uno de los casos mas conmocionantes del último tiempo.

¿Cómo alguien puede darle muerte a sus propios hijos?, ¿Qué puede haber derivado a semejante decisión?, ¿Hay más responsables?, siguen siendo por estas horas los interrogantes que giran en torno al macabro hallazgo. Y es que la escena parece extraída de una película de terror: cuando policías e investigadores arribaron a la casa de calle Cochabamba- alertados por un familiar sobre la falta de noticias de la acusada y sus hijos- se encontraron con la mujer sentada en un rincón de la casa, velas encendidas y una biblia.

«Mis hijos están durmiendo», respondió ella mujer «como ida» a quienes irrumpieron en su hogar preguntando por los hijos. La primera aproximación indicaba que las cosas no iban bien y lo que vendría después sería el horror: los adolescentes permanecían en sus camas envueltos con frazadas y lo que parecían ser bolsas de nylon; ambos estaban sin vida y en un importante estado de descomposición.

La Justicia no halló elementos que coincidan con una muerte violenta. No había signos de ese tipo como así tampoco evidencia de armas y/o restos de algún líquido letal que pudieran haber ingerido las víctimas. Cabe recordar que hablamos de dos adolescentes de 15 y 17 años que padecían de una enfermedad congénita y cuya movilidad por sus propios medios era nula. Los chicos eran asistidos con oxígeno y requerían de diversos cuidados que a simple vista no estaban asegurados. ¿Los desconectó y dejó de alimentar para que encontrarán rápidamente la muerte?, es una de las principales hipótesis respecto a cómo murieron. Asimismo, la verdad sólo saldrá a la luz con las conclusiones de la autopsia.

Los vecinos coinciden en que la mujer era alguien poco social pero la describieron como «una buena madre». «Ella siempre estaba con sus hijos y no dejaba que nadie se les acerque; no era de visitar la casa de ningún vecino pero sí frecuentaba la iglesia», dijeron.

Ella estaba separada del papá de los jóvenes desde hacía un tiempo y, según se rumoreaba en el barrio, él los visitaba «cada tanto» y «siempre que ella lo permitía».

«Se notaba cansancio en su rostro, se la veía deprimida», aseguraron otros.

La noticia tuvo opiniones encontradas. Están quienes juzgan por el hecho en sí y exigen la pena mas dura para la madre homicida y quienes la ven como una víctima más de esta historia: «¿Nadie pudo ayudarla?, era claro que se sentía sola y cansada, porqué no lo notaron?, No es fácil criar a dos hijos con esas condiciones, ¿Dónde estaba su familias? ¿Y el Estado?, expresan.

Lo cierto es que hoy la acusada se encuentra en el Pabellón Psiquiátrico de la cárcel de mujeres de Bouwer y su imputación es por «Homicidio agravado por el vínculo- y por dos hechos_. Resta aún la toma de declaración y las pericias psicológicas y psiquiátricas que determinarán si puede responder por sus actos o estamos hablando de alguien inimputable para la Justicia.