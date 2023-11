Mondino: «Ninguna de las dos era nuestra primera opción, pero entendemos que el massismo es nuestro límite»

La referente del Frente Cívico, Andrea Mondino, habló en el aire de 88.9 sobre la postura que tomará el espacio político ante el ballotage.

«Dentro del Frente Cívico, Departamento Santa María, somos orgánicos con lo que se plantea a nivel Córdoba, a nivel provincial. No era ninguna de nuestras opciones, ni Massa ni Milei, nuestra opción era Patricia (Bullrich). Para él (Luis Juez) y para mí, Massa no es nuestra opción, yo planteo, como Andrea Mondino, que ese es mi límite» comenzó la referente. «El Frente Cívico no emitirá nota apoyando a nadie, pero Massa no es opción. Como estructura partidaria no vamos a exigir que voten a nadie, damos libertad de elección» agregó.

«Me alineo con la postura general, ha sido brillante lo que dijo. Esta es la vez que más me sentí identificada con su palabra» expresó Mondino, sobre los dichos de su líder, Luis Juez.

«Massa está en una vereda en la que nunca estuve, estamos en veredas opuestas. Sin embargo Milei nos genera dudas: no lo he visto gobernar, no tiene estructura, no le queda otra que hacer alianzas para poder cogobernar. Va a tener muchos problemas, el país no está ordenado, no le será fácil» aseguró.

En relación a la rapidez con que Bullrich se aunó con Milei, declaró: «Había una vuelta más de tuerca, se deberían haber tomado mas tiempo para dialogar ciertos temas, como la educación pública, la seguridad, la portación de armas, la venta de órganos, por ejemplo. No era necesario salir a manifestarse tan pronto. Había que tener recaudos. En menos de 72 horas pasamos del blanco a negro». «Había que tomarse un tiempo, sentarse, un tiempo de trabajo. Y estoy segura que Luis lo esta haciendo. Estas diferencias ameritaban el sentarse a hablar, definir líneas básicas de gobierno. Entiendo que sucederá en las siguientes semanas».

Sobre la fiscalización, la docente afirmó que no tienen ninguna directiva aún y que según «lo que dicen los trascendidos, quedaríamos al margen».

Con respecto al voto en blanco, opinó: «Hay que defender la democracia, no hay que votar en blanco, hay que jugársela».