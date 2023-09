Mondino: «Pensé al momento de firmar, que todos los partidos tendrían la misma autoridad al negociar y no fue así»

La referente del Frente Cívico a nivel departamental, Andrea Mondino, visitó los estudios de «Todo Pasa» de FM 88.9 y realizó un balance sobre las elecciones a intendente.

«Hasta hace unos meses era nueva y escuchaba todas las campanas, no teníamos ningun episodio previo, veníamos como asépticos, no nos inclinábamos por ningún afecto. Ninguno tenía cargo ya, fue todo a pulmón, no dependíamos de un sueldo político. Y esta campaña fue un máster, una diplomatura. Hemos recibido buenos y malos tratos» comenzó Mondino.

La referente destacó que para el Frente Cívico, fue un logro: «Para nosotros fue un logro, tres años atrás no existíamos y pasar de eso a ser parte de la alianza… Cerrar la alianza fue un capítulo. Queríamos ir juntos, la ciudadanía nos quería juntos, nuestro mandato era no romper».

«Descubrimos que no todos los partidos eran iguales. Cuando firmamos la alianza, pensé que la toma de decisiones sería de igual a igual y no fue así. En la dinámica diaria no todos hablaban con la misma autoridad. Yo podría haber dicho que el Frente Cívico debió encabezar, ya que el candidato provincial era Luis Juez. Sin embargo ´éramos los parientes pobres´ el partido que repartía era otro. Escuchamos sorprendidos cuando nos dicen ´nosotros le dimos´» expresó Mondino.

Sobre las negociaciones, la docente contó: «Las primeras reuniones se daban entre todos los partidos con un representante. Propuse que hubiera un concejal de cada uno, que fuéramos socios en las buenas y en las malas y luego repetir. Personalmente estuve intentando negociar hasta altas horas de Córdoba. Pedía un tercer lugar porque éramos los nuevos y me enteré que teníamos un tercer lugar cuando ya éramos dos nada más».

Con respecto a Amalia Vagni, afirmó: «Amalia fue leal a su palabra con lo que había prometido. Es trabajadora, leal, capaz, más allá del resultado. Creo que no será fácil que se retire, espero que no sea así y que sigamos caminando juntas».

En relación a si continuará con su labor política, afirmó: «Voy a seguir, porque es un compromiso y un deseo, por mi, por mis hijos, por mi ciudad, pero en estas condiciones no. Quiero seguir desde otro lugar, pero tenía que vivir ésto. Se podrían haber hecho las cosas de manera más cálida, con menos egos. Ojalá podamos volver a construir. Creo que estoy mucho más capacitada hoy, que hace 60 días. Sin embargo siempre intento ver el vaso medio lleno. La UCR tiene tres personas en el concejo y tribunal, tienen polenta y motor para construir un armado más sólido. ¿Qué nos queda para los que quedamos afuera? Tienen un pasito más logrado que los otros».

«He hablado con las otras facciones. Hace dos días hablamos con directivos del PRO. He hablado con Ignacio (Sala) y con Miryam (Flamand) y vamos a seguir cada uno desde su espacio, militando para la campaña de Patricia Bullrich» concluyó Mondino.