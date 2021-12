Mónica Bustos realiza una feria para poder abonar la luz

Bustos se comunicó con RESUMEN para informar que el 31 de diciembre hará una feria para recaudar dinero. «Necesito hacerlo si o si porque no tengo para pagar la luz. Hice un plan de pago la otra vez y no puedo cumplir. Desde ya muchas gracias, habrá de todo un poco: ropa usada, calzados nuevos y usados y una feria completa hasta artículos de limpieza».

La semana pasada, la mujer relató que su cáncer se había extendido hacia su columna vertebral: «Tengo las dos mamas tomadas y la parte baja de la columna-desde la lumbar hasta el coxis- y la rodilla derecha. Estoy con dos tratamientos alternativos: uno biooxigenativo y otro de biomagnetismo que cuestan muchísimo. En la feria que haré el 26 y el 31 habrá ropa, alpargatas, panchas, guillerminas, vajilla plástica, organizadores».

Bustos es diabética insulino-dependiente y hace unos meses le diagnosticaron tres diferentes tipos de cáncer: de mama, de ovarios y un tumor en su columna. Durante varios meses su familia organzó locros durante el invierno, polladas en la primavera y actualmente, Bustos tiene una feria en su hogar.

La misma se desarrollará el 31 de diciembre en Ricardo Balbín 1612.

Vivienda humilde

Casi dos meses atrás, a principios de noviembre, Bustos fue noticia ya que tras una fuerte tormenta, comenzó a lloverle el techo y Mónica vive sola. Tras la extirpación del cáncer de mama y los ganglios linfáticos, las mujeres quedan con sus brazos débiles y ayer Mónica no daba a basto tratando de sacar el agua de su vivienda, que también ingresaba a través de la puerta de la cocina.

Llamó a la policía ya que no podía comunicarse con Defensa Civil y ellos le hicieron de nexo. «Vendo ropa usada para juntar dinero y se me mojó algo de esa ropa» dijo preocupada. «Si o sí tengo que arreglar este techo. No puedo hacer nada con mis manos y brazos ni con mi columna, muchas veces no puedo ni levantarme de la cama» declaró desconsolada.

Al día siguiente, por la mañana, desde la Subsecretaría de Equidad y junto a Defensa Civil, le acercaron un nylon para cubrir el techo: «Espero que me traigan otro porque no se alcanzó a cubrir todo y temo porque siga entrando agua» manifestó. «No tengo ni para comer y encima no puedo comer harina de trigo ni azúcar» explicó Bustos, ya que al ser insulino-dependiente debe seguir una dieta especial.