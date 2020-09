“Cuando estoy curando un caballo me da paz y me tranquiliza”

Hoy es el día Nacional del caballo y se conmemora porque el 20 de septiembre de 1928, Gato y Mancha, dos caballos criollos criados por un cacique tehuelche en la Patagonia, entraban al paso a la 5ta Avenida de Nueva York, culminando una travesía récord de 21.000 kilómetros en poco más de tres años junto al aventurero suizo Aimé Félix Tschiffely.

Desde RESUMEN dialogamos con Mora, una joven de Villa Los Aromos que forma parte de la Fundación Sin Estribos y que tiene un amor inmenso por los caballos. Mora contó cómo surgió su participación en Sin Estribos, cuáles son las tareas diarias que llevan a cabo y sus sentimientos al estar en contacto con estos animales.

Cómo llegó a Sin Estribos

A Mora le gustan los animales desde pequeña, por herencia de su mamá. Según cuenta, le gustan “todos los animales”. “La Fundación Sin Estribos estuvo en Alta Gracia hace como 10 años. Mi mamá era voluntaria y yo iba de chiquita ahí. Pasaron los años, siempre estuvimos en contacto con Andrea, quien lleva adelante la Fundación y nos llegaron 2 caballos de ella” comenzó a relatar la joven. Y siguió: “En diciembre del año pasado había un curso de doma india que nos interesaba mucho porque es una forma de doma sin violencia. Hicimos el curso que duró 3 días en Río Ceballos, y ahí me quedé en la Fundación”. Su amor por los animales y el objetivo de estudiar Veterinaria, cuenta Mora, son las dos razones que la impulsaron a sumar se a Sin Estribos.

Fundación Sin Estribos

“Lo que hacemos es recuperar a los caballos, sacárselos a los carreros o a cualquiera que los maltrate y después los damos en adopción responsable” explicó Mora acerca de las acciones de la Fundación, que la llevó a ser adoptante de 3 caballos.

Mora y los caballos

Hay quienes sienten que los caballos transmiten sensaciones, según Mora “es algo diferente para cada persona”. La joven aseguró que no le gusta montarlos, pero sí “poder ayudar al animal. Cuando lo estoy curando me siento en paz, me tranquiliza. A mi lo que me gusta es ayudarlo porque son animales grandes pero indefensos”.

Finalmente, opinó acerca de quienes los maltratan y afirmó: “La gente no los respeta, los carros son un completo maltrato”.