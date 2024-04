Nicki Nicole blanqueó una charla con Tini Stoessel: ¿se viene la colaboración?

Durante una entrevista, Nicki Nicole habló de cómo vivió el show de Tini Stoessel, ya que según se pudo ver en las redes sociales durante el fin de semana, estuvo entre el público que asistió al Club Hurlingham para ver la puesta en escena en torno a las nuevas canciones de Un mechón de pelo.

“Vale la pena 100 por 100 su show, es una locura. De hecho, cuando el cielo se mezcla con el show, es cine. No lo podía creer. Me hizo sentir muchas cosas. Cuando llegué a mi casa me puse a escuchar ‘Buenos Aires’ al palo, que es mi canción favorita del disco. Y ahí dije: ‘Qué mujer’”, confesó la cantante de temas como “Wapo Traketero” y “No voy a llorar”.

“Me emociona para bien. La llorada era personal y también como de orgullo, de poder verla a ella siendo ella misma. Y eso es lo que más me gustó de todo”, agregó luego la ex novia de los cantantes Trueno y Peso Pluma acerca de las sensaciones que le dieron el show de Stoessel. Ahí fue el momento en el que le preguntaron cuándo habrá una colaboración entre ellas dos. “De eso hablamos ayer, de hecho. De juntarnos en el estudio”, confesó la rosarina.

“Siento que Tini es una persona que, al igual que yo, fluye desde un lado mucho más humano, de decir: ‘Che, ¿nos juntamos a hacer música?’. Y si sale, sale. Y si no, nos conocimos musicalmente y fue. Eso es lo que más me gusta de ella, que es súper genuina y súper amorosa. Ya me pongo sensible”, agregó la rosarina para tirarle flores a su colega y amiga.

Sin embargo, un rato más tarde, la propia Tini vio ese recorte de la entrevista y lo compartió en su perfil de Twitter junto a unas palabras de halago para con su colega. “Nicki, te admiro mucho yo también. Gracias por tus palabras, me hicieron emocionar y me llegaron al corazón. Fue muy lindo y un honor que hayas venido. Gracias mi reina”, escribió la cantante y le agregó un emoji de corazón blanco.

“Ay, noooo”, devolvió la rosarina, conmovida por el gesto de su amiga. “Sos una reina total, Tini. De verdad. Ya lo sabés, te lo dije ayer. Ya lloramos juntas nosotras, nos abrazamos y lloramos. Fue muy fuerte, la verdad. Es una genia, lo sabe. Y le mandamos un besito y la queremos mucho”, cerró al respecto.