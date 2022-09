Nicolás, el niño que recluta botines para donarlos a los que menos tienen

Con apenas 12 años, Nicolás Garay, alias «el Changuito», lleva adelante una campaña que enorgullece a más de uno: junta botines de fútbol usados para donarlos a quienes más los necesitan.

Todo comenzó cuando el propio Nicolás quiso comprarse unos botines. Él es integrante del Club Alianza de Despeñaderos pero también juega para el equipo de Los Molinos y en la práctica notó que no era el único que necesitaba calzado para jugar al fútbol, entonces tuvo la gran idea.

«Me di cuenta que había chicos que no tenían como comprarse unos botines entonces se me ocurrió pedirle a la gente para donarlos. Ya reuní doce pares y tengo que ir a buscar otros que me dieron», contó entusiasta el pequeño «gran» emprendedor a RESUMEN.

Para María Elena, su mamá, el alma solidaria de Nicolás no es una novedad, la mujer asegura que desde siempre Nico ha tenido ideas que la sorprenden y enorgullecen cómo madre.

«Él siempre está pensando que puede hacer. Una vez encontró unas zapatillas en la basura y me preguntó si levantarlas era robar, le expliqué que no porque estaban tiradas. Entonces él se las llevó a casa y como vio que le quedaban grandes se las regaló al vecino», recordó la mujer, quien además es mamá de Danilo, otro de sus hijos por el que «se le infla el pecho».

Nicolás actualmente fábrica y vende sandwiches de miga para poder comprarse un par de botines y, además, para arreglar aquellos que recibe de donaciones y que, quizás, no están en tan buen estado. «Hago sanguchitos de jamón y queso y verduras. Empecé a cocinar desde los 5 años, con mí mamá, vendiendo empanadas», añade el pequeño, quien reconoce que para lograr lo que quiere debe esforzarse.

Por su parte, Daniel Castillo, docente de Nicolás en el Ipet 265 de José de la Quintana, reconoció que acciones como la de «Changuito» son una caricia al alma.

«Siempre decimos acá que nosotros como docentes educamos desde el conocimiento pero que hay valores que los alumnos traen de la casa, cómo este caso», indicó el profesor.

A quienes quieran colaborar con la causa, pueden hacerlo directamente comunicándose con la escuela, por Facebook: https://www.facebook.com/ipet265 o en la despensa de María Elena, ubicada en calle Santa Fe de Villa San Isidro.