Nicole padece cáncer de estómago, su padre se quedó sin trabajo y está desesperado

La situación de este padre es verdaderamente desesperante. La cruda economía a nivel país obligó a Pablo a cerrar su local de ropa y desde entonces se encuentra sin trabajo. Al no poder seguir pagando el alquiler de su casa, regresó con su hija a la casa de sus padres. Lo complejo no es eso, sino que la pequeña de 6 años padece una grave enfermedad y requiere de dinero para encarar su tratamiento.

«Hace 8 meses venimos luchando con mi hija Nicole que tiene un tumor en el estómago el cual operaron. En la cirugía, no le pudieron sacar todo y le quedó un resto de tipo maligno. Hace 30 días la trasplantaron y ahora estamos esperando que responda para poder continuar con radioterapia y matar el resto maligno», inició este vecino de Barrio Cámara en diálogo con RESUMEN.

Por su actual situación económica, claro está, no puede continuar afrontando los gastos de traslados y controles y a esto se suman las deudas que en este periodo se fueron acumulando.

«Me había acomodado un poco vendiendo con envíos, pero desde que se me enfermó Nicole fue todo cuesta arriba hasta que me terminé fundiendo y vendiendo las cosas que me quedaban a precio de costo. Estoy realmente desesperado y necesito ayuda urgente para terminar con el tratamiendo de mi hija. Todo suma», agregó el hombre explicando que actualmente Nicole se encuentra en su casa pero que está a la espera de iniciar ese tratamiento pos intervención.

A todo aquel que pueda aportar su granito de arena, pueden hacerlo a la cuenta CBU: 1430001713027598360015

Alias: pablo.22.cuello.

Aquí su contacto telefónico: 3487223239