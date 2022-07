«No entienden los procesos administrativos porque solamente pintaron cordones»

Durante el programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9, Marcelo Jean acusó de irregularidades en las contrataciones, de alteración en las adjudicaciones de obra al Secretario Moreira. Y el funcionario salió al cruce a responderle.

«Sobre el planteo que hizo la oposición, yo me encuentro muy tranquilo, conozco cómo trabajo, hace diez años que estoy en el gobierno. He trabajado en obras que le han cambiado la vida a los vecinos, como el Parque Deportivo, la Toma, la Planta de Cloacas, la Potabilizadora, hemos llevado el pavimento a sectores de tierra. Siempe como proyectista o controlando, en distintas etapas de las mismas» expresó Moreira.

Con respecto a los controles, el secretario dijo: «He invitado a concejales y a tribunos y nunca han hecho aportes. Se me hace difícil explicarle la envergadura de las obras y conceptos de urbanización incluso a personas que estuvieron en este mismo lugar años atrás, ya que cuando estuvieron aquí, sólo compraron pintura para los cordones».

En relación a la incriminación, opinó: «Es una fuerte acusación, entiendo el juego político, el concejal necesita esta expocisión, pero no es tal cual él lo dice. Cuando hay errores, son producto del hacer, sin generar mayores gastos al municipio. Estas son meras acusaciones para tener prensa. No tengo el tiempo para ´prenderme´. Hace días que me pone mal a mí y a mi familia, pero los proveedores saben como trabajo».

Y agregó: «Están buscando cosas donde no las hay. No me afecta en mi trabajo diario pero ya molesta, uno trabaja 24×7 buscando achicar gastos y mejorar la ciudad. Reconozco que hubo desproligidades por los tiempos administrativos. El concejal tiene que entender que las cuestiones técnicas que no entienda yo no las voy a explicar más. No es sencilla la adjudicación, pasa por varias áreas, tienen todo un proceso administrativo y burocrático. Ahora no sólo se compra pintura para los cordones, se hacen obras de gran envergadura como no se han hecho antes. Se supone que somos todo vecinos que tiramos todos para el mismo lado». Además detalló que tienen treinta frentes de obra abiertos.

Sobre las tareas llevadas adelante en la pileta, declaró: «Tenemos toda la información, números, documentación, material fotográfico. Trabajamos a conciencia, tengo un equipo joven que todos los días busca mejorar la ciudad. La oposición dista de ser constructiva: siendo vecinos, deberíamos tener más responsabilidad a la hora de hacer acusaciones».

«Estoy más firme que nunca, porque tengo una fuerte convicción de lo que estoy haciendo, no daré un paso al costado, el intendente y mi equipo me apoya» concluyó.