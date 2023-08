«No estamos pudiendo tener la funcionalidad apropiada de la panadería porque no tenemos las condiciones edilicias»

Durante la mañana de este martes, la Directora del Instituto Especial Paulina Domínguez, Eve Marzano, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, la directora contó lo que fue la celebración por el 1 de agosto, Día de la Pachamama: “Desde hace ya unos años le damos a los chicos mucha impronta, este año decidimos hacer la ofrenda de agradecimiento en el terreno del establecimiento. Ahí vamos a congregar a las familias para celebrar, hacer los pedidos, agradecer a la Pachamama. Además, tenemos representantes de la compañía comechingón que van a presenciar el ritual. Los chicos vienen preparándose hace varios días, y ellos prepararon sus ofrendas para devolver, agradecer y retornar. Va a haber recitales de los chicos y Eze López también va a estar presente”.

“Los chicos regresan con muchas ganas, vinieron cambiados. Se dieron cuenta que la escuela los completa de alguna manera, además de que tenemos mucha asistencia por parte de las familias”, dijo Marzano.

En cuanto a los expedientes que conllevan los reclamos que consisten en los arreglos que necesita la institución educativa, la autoridad educativa expresó que “Seguimos con el expediente transitable que pasa de oficina en oficina. Siempre nos dicen que falta poco, pero la oficialización todavía no se concreta. Eso nos complica bastante a nosotros. Hay mucho movimiento en la escuela por suplencias, entre otras cosas. De igual manera, eso es propio de cualquier situación educativa”.

“Respecto a la situación del techo de la panadería, que son alrededor de 10 metros por 4 metros de techo, se filtra mucha agua cuando llueve y complica mucho la producción. Nosotros tenemos el ciclo orientado de producción en panadería y los chicos se forman para recibirse en esa especialidad. No estamos pudiendo tener la funcionalidad apropiada porque no tenemos las condiciones edilicias en esa parte de la escuela. Por lo que la Comisión Directiva, que maneja muy poco dinero, no le alcanza para cubrir esos arreglos. Es algo que no se lleva adelante, y nadie nos da una respuesta”, finalizó.