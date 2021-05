“No estoy prófugo y voy contar la verdad”

En las últimas horas y “cansado de que se digan mentiras”, Julián Oviedo, el hombre que en el mes de abril protagonizó un hecho de violencia en Villas Ciudad de América y fue acusado de apuñalar a un vecino de 22 años, rompió el silencio y lo hizo ante RESUMEN.

“No estoy prófugo y voy a contar la verdad”, inició quien permenece imputado de “Lesiones Leves” y negó haber tenido pedido de captura por parte de la Justicia. Esto, a pesar de que fue un dato difundido por la fiscalía que trabaja el caso.

El hecho ocurrió en la casa de un amigo de la supuesta víctima. En la denuncia consta que Julián irrumpió en el inmueble y tras mantener una discusión con Benjamin, “sacó un cuchillo de entre sus prendas y le propinó dos puntazos en el cuello”. Algo que el denunciado negó rotundamente, reconociendo que su “único error” fue no haberse presentado a la Justicia a propia voluntad.

“Se están diciendo cosas que no son. Yo estoy en mi casa y siempre estuve aquí. Dijeron que me vinieron a buscar y no fue así, solo recibí una notificación y en este momento estoy imputado y con permisión de libertad”, explicó el presunto autor a la vez que dijo negó haber portado un cuchillo.

“Al cuchillo lo tenía él. Yo fui enojado a reprocharle que me había vendido unas cosas robadas, que según él eran del padre. Después me entero que las había sacado de una casa vecina y fui a reclamarle eso”, aseguró Julián desmintiendo, de esta manera, que se haya tratado de un conflicto con un tercero y no con quien luego resultó herido.

“Él sacó un cuchillo y yo sufrí cortes en la mano y la cara. Fueron menores pero los sufrió. Cuando lo quise apartar, en un forcejeo, él se hiere en el cuello, yo nunca lo apuñalé como se dijo”, añadió y reconoció “yo estuve mal en no presentarme a la Justicia, ellos me ganaron de mano en la denuncia pero como yo tengo un prontuario, sabía que podía quedar preso yo. Se agarran de eso como aquella vez que me fugue de la comisaría, algo que también se dijo, fue verdad, me fui porque me torturaban. Fue hace muchos años ya y por eso hoy aún me tienen mal mirado”, dijo.

La pareja del imputado permaneció detenida durante diez días a causa de una denuncia por amenazas que radicó la misma familia de Benjamin y que Julian, desmiente. “Se la agarraron con mi mujer que es una buena persona y nada tiene que ver. Esto nos dañó mucho, ella pasó unos días horribles detenida”.

Mientras su abogado maneja la causa, Julián asegura hacer una vida normal y remarca que nunca fue buscado por la Justicia.

Imagen ilustrativa