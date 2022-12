«No más Leandros» la emotiva carta de Mercedes, mamá del pequeño que falleció por una peritonitis

A mitad de junio pasado, una tragedia enlutó Alta Gracia. Un niño de cuatro años, Leandro Clavijo Urán, murió debido a una peritonitis en Córdoba Capital.

La causa de la muerte habría sido una peritonitis aguda y es por ello que la familia apuntó contra el Hospital Illia. «De haber sido atendido a tiempo él se salvaba, pero ni siquiera lo revisaron», había expresado la mamá del niño, quien decidió hacer público en hecho en las redes sociales.

Cabe mencionar, que de acuerdo a lo expuesto por los profesionales que ese día se encontraban en la atención pediatrica del Illia, el niño había dado positivo en Covid; a lo que la familia argumentó no haber presentado ningún tipo de síntoma compatible.

Hoy, después de seis meses, Mercedes Urán decidió manifestarse a través de una carta pública:

«No más Leandros. Hoy mi pequeño hijo cumpliría 5 años, pero la tragedia de la vida, no permitió que así fuera.

Saber que no se puede controlar lo incontrolable es doloroso pero real.

No pude como mamá hacer nada para ayudarlo, debido a la rapidez de los hechos, pero lo que jamás voy a entender es que un Hospital Regional, no esté preparado para emergencias como éstas.

Tampoco culpo al personal médico, que ante la negativa de un gobierno nefasto, tiene que utilizar artilugios para sobrevivir y de esa puja entre las partes, nuestras vidas como ciudadanos, son olvidadas.

Sé que nunca lastimé a mi hijo.

Sé que hice lo que debí hacer ante la emergencia.

Pero es más fácil llamar negligentes a los padres, que responsabilizarse por un sistema obsoleto.

Lo de mi hijo era inevitable, pero quiero creer o mejor dicho, necesito creer que no volverá a suceder.

Pero siendo sincera, a quién le importa la salud, la educación, la seguridad y demás garantías de los ciudadanos, cuando la publicidad y la carrera política es más importante.

Señor Gobernador Schiaretti, yo lo vote y creí en usted, pero me desilusionó.

La vida de mí hijo, no le importa.

La seguridad de la gente no le importa.

Los ciudadanos no somos de su interés»