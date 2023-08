“No queremos hacer una alianza para perder, sino para gobernar Alta Gracia”

Durante la mañana de este lunes, Ricardo González de Juntos por Alta Gracia, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa”, comentó cómo se encuentra esta nueva alianza, rumbo al 14 de agosto (fecha límite en la que se presentan las candidaturas para las elecciones del 17 de septiembre): “Juntos por Alta Gracia es la alianza que hemos conformado el PRO con la coalición cívica. Estamos trabajando fuertemente con la alianza con los actores que se vienen sumando a un proyecto de ciudad distinta, por lo cual estamos trabajando para conformar una lista y presentarla el 14 de agosto. El diálogo siempre está abierto, pero los plazos se van corriendo y uno va a trabajando. Nosotros queremos un proyecto de grupo, más allá de la persona”.

“Juega mucho la interna que hay dentro del mismo radicalismo. La responsabilidad de la ruptura le cabe a todos los partidos, no voy a decir que es responsabilidad del PRO ni de la UCR. Veníamos hablando de un mes antes y notamos cierto cerramiento de parte de la UCR frente a las condiciones que se ponían. Si es funcional o no al oficialismo, no lo creo, la nuestra va a ser una alianza innovadora con una oferta electoral que los vecinos no han tenido. No va a haber cierre con el radicalismo, por ahora no, el diálogo siempre está pero por el momento nada”, dijo Gonzaléz.

Con respecto a los nombres que encabezarán la lista de esta alianza, Ricardo expresó que “No teníamos un límite para la cabeza de lista, eran las formas de dirimir esa cuestión. Si quien encabece iba a depender de un sólo partido, no nos haría parte. Yo y Marcelo Camisa, estamos trabajando al igual que dentro del PRO Miguel Cantarini, Miriam Flamand, Juan Guardabassi, entre otros. Somos un grupo del PRO, pero hay otra gente, vecinalistas, fuera del grupo político que se está sumando. Soy uno dentro de todos los que están en este momento. Vamos a definir quién va a encabezar. Primero el proyecto, después la gente. Vamos a presentar los candidatos el 14 de agosto, pero seguramente van a tener alguna información sobre candidaturas en los próximos días”.

“Vamos a jugar a ganar la elección, mostrarnos como opción y poder ganarla. Creo que puede haber un final abierto en la elección, ya que la gente quiere apostar a algo nuevo por el crecimiento de la ciudad”, finalizó.