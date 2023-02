«No se puede vivir»: Camino a la Paisanita hay un perro que es el terror de los vecinos

Por estas horas, ya son muchos los vecinos que manifiestan su malestar y preocupación por la presencia de un perro raza pitbull camino a La Paisanita; más precisamente en calle Elías López.

Según denuncian, se trata de un animal sumamente peligroso cuyos dueños lo dejan libre y sin correa y que ya ha atacado a cientos de mascotas en el sector. Así, lo manifiesta Mariana, una de las tantas denunciantes quien decidió llevar el caso a la Justicia.

«Hace ocho años que vivo acá y tenemos este vecino que tiene un pitbull, hace ocho años que lo venimos bancando, se come a todos los gatos y perros, no podemos tener ninguna mascota y es algo que padecemos todos. A mí ya me mató varios perros y a una vecina le ha comido hasta 8 gatos. Actualmente tengo una perra malherida a la que estoy curando porque este perro me la atacó. Ya no podemos vivir así», contó angustiada la mujer a RESUMEN.

Mariana sostiene que varios de sus vecinos no se animan a denunciar la situación y que, a pesar de haber hablado con el propietario del animal para que mantenga encerrado al mismo, éste hace caso omiso y la situación es cada día más preocupante.

«Siempre está suelto, ha atacado a ciclistas y tememos por los niños. Nadie puede pasar por ahí y no podemos seguir permitiendo que nos mate a todos nuestros animales. Queremos que lo saquen de acá o se haga cargo de alguna manera, por eso voy a hacer la denuncia», agregó la mujer.

Cabe mencionar que el Pitbull es una de las razas de perros considerados «potencialmente peligrosos» y que por ley se impone tenencia responsable bajo ciertas medidas. Una de ellas, es la prohibición de que el animal esté sin correa ni bozal y en el exterior. El mismo debe estar en un predio cerrado y bajo el control de sus dueños.