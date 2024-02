Durante la mañana de este jueves, Máximo Mercader, Runner de la ciudad de Alta Gracia, visitó los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló sobre el running y cómo se preparó para la carrera «Los 4 refugios» en el sur de nuestro país: «De chico hice todos los deportes habidos y por haber; y arranqué con el running en 2019: hice 2 o 3 carreras y ahí fue cuando llegó la pandemia. Cuando se liberó me decidí a qué me quería dedicar más al entrenamiento, tiempo, el tema de la nutrición y el descanso. No solo es el correr, sino que tiene una combinación de muchas cosas que tampoco se ven. El momento de correr es una conexión con uno mismo, y desconectarse de la ciudad».

«Yo soy muy poco de salir, por eso me favorece mucho en el tema de las carreras. Si una persona le gusta correr pero también las actividades nocturnas, se le complica por el tema del descanso que se necesita en el deporte», dijo.

Además, contó que «Estudié el profesorado de Educación Física, entré a trabajar en El Club y gracias a Leandro Muñoz estaba con el equipo de running. Dejé ambas cosas y en julio se cumple un año de que formé mi propio grupo MM Runners. Las carreras son un ambiente muy lindo».

En cuanto a la carrera «Los 4 Refugios», Mercader contó que «La carrera que hice el fin de semana pasado en Bariloche la vi mucho por Instagram, y me anoté. La preparé por lo menos con 3 meses de anticipación, donde tuve que hacer entrenamientos en Villa Alpina o cerca del Champaquí; para sacar ventaja al momento de la carrera. La montaña es un encanto ya que conoces lugares hermosos en Córdoba, no se conocen cuando haces calles. Tuve dos etapas: largamos con 2 refugios y quise tratar de seguir a los punteros; pero el terreno una locura y los últimos kilómetros fueron medios pesados (33 km y 25 km). Fui el único deportista de Alta Gracia».

En cuanto a lo que se viene, el runner expresó que ahora competirá en «la carrera en las Altas Cumbres el 23 de marzo, son 21 kilómetros con un poco menos de desnivel. Comparado con la 4 refugios, tengo que cambiar el modo de entrenamiento para esta carrera».

«Estamos en búsqueda de sponsor, pero estoy solo con la ayuda de mi familia y haciendo alguna changa de vez en cuando; con eso recaudo dinero para competir. Es complicado porque está de moda y se puso muy caro con el viaje, la inscripción, el almuerzo, el hospedaje. Cuando gané en Bariloche, me sorprendí con la cantidad de premios. Habitualmente, en las carreras no te dan la recompensa que tendría que tener una persona por el sacrificio que hace», finalizó.