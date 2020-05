“No tengo ningún tipo de enojo, pero me hizo ruido la postura de Alta Gracia”

Otro de las voces que pasó esta mañana por la 88.9 fue la del Intendente de Malagueño, Pedro Ciarez, localidad que recientemente dejó de pertenecer al COE Regional 8 y que de a poco y al igual que Alta Gracia, va también flexibilizando sus actividades. “Nosotros ahora pertenecemos al COE Central. Por suerte como localidad nunca tuvimos un caso pero estamos denominados como zona roja y lo que están haciendo ahora en otras zonas, nosotros lo hicimos desde el primer día. Nos cuidamos en los ingresos y accesos y acá estamos un poco mas restringidos que las otras zonas blancas de Córdoba, aunque lo que si tenemos es muchísima construcción en la obra privada, de viviendas sobre todo y tenemos la necesidad que eso se reactive. Entendemos que sí se puede reactivar bajo los cuidados necesarios porque no hay una diferencia sustancial con otras actividades que se hayan puesto en marcha“, contó Ciarez aludiendo a que si bien en su Municipio hubo varias actividades reanudadas, la obra privada está aún en espera.

¿Sin diálogo con el COE Regional?

Ciarez, se refirió además a la cuestión que de alguna manera generó polémica en la ciudad y que tiene que ver con la permisión o no de obreros provenientes de otras localidades.

“En materia de construcción en Alta Gracia se dispuso que todo se podía mover dentro del ámbito del COE Nº 8 pero que no podían ingresar personas de Malagueño por ejemplo o Los Cedros ni Bouwer. Creo que eso no debe ser así y he tratado de comunicarme con la gente del Coe numero 8 para hablar de esto pero no me contestan. No es así porque entonces yo debería entrar en la misma lógica y decir bueno la gente de Alta Gracia no puede venir a Malagueño porque son zona blanca y acá es zona roja. Me parece que no corresponde“, sentenció el edil de Malagueño quien resaltó la buena relación que tiene con el Presidente del COE Regional, Pablo Ortíz, pero no dejó pasar que “le hizo un poco de ruido la postura de Alta Gracia” y no le pareció “atinada” esa decisión.