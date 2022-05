Nolberto «Chiche» Gutiérrez a corazón abierto: «Tuve la suerte de no haber fracasado nunca»

Norberto “Chiche” Gutiérrez fue Intendente de Alta Gracia de 1999 a 2003 y le tocó gobernar durante una de las crisis económica y política mas grande de la historia del país, la del 2001. La cual provocó un estallido social casi sin precedentes y la salida del entonces Presidente de la Nación Fernando De la Rúa.

A mas de 20 años de esa realidad y alejado de la política partidaria pero no del peronismo desde su rol en el Círculo de Legisladores, Gutiérrez visitó los estudios de Radio 88.9 y en una entrevista abierta con el equipo de «Todo Pasa» habló de todo.

«Hoy veo que el país no da para mas y eso me preocupa. Sobre todo que lleguemos a una situación de pobreza y hambre como la del 2001. Creo que este Gobierno no ha podido dar con la tecla y eso nos preocupa a todos», inició el ex Intendente, refiriendo a la actual situación del país.

Y es que si de crisis se trata, se puede decir que a «Chiche» le tocó «bailar con la mas fea», y a eso también se refirió. Recordando la falta de aportes económicos que su gestión recibió en aquel entonces por parte de la Provincia, aunque remarcó que no fue por falta de voluntad sino porque «todos estábamos en la misma situación».

«Cuando me hice cargo del Municipio había una deuda muy grande, casi impagable. En ese entonces lo fui a ver a De la Sota para ver si nos podía dar una mano y me dice ‘estoy en la misma situación tuya’ y era el Gobernador. O sea, no había falta de apoyo pero si de aporte porque la crisis golpeaba a todos de igual modo. A esto se sumaba que la gente no tenía ni para comer entonces no pagaba los impuestos porque no tenía con qué. Nosotros contratamos a personas que se encargaban de contactar a los vecinos para darle facilidades y que empezaran a regularizarse, era la única forma y del 18% que pagaba los impuestos pasamos al 60%», recordó el ex Intendente haciendo hincapié en que el único aporte recibido durante su gestión fue por un monto de $190 mil pesos. Dinero logrado mediante un juicio y destinado a vecinos que estaban a punto de perder sus viviendas.

El Intendente que nunca perdió y le ganó a dos pesos pesados del radicalismo

Nolberto Gutiérrez asegura que hasta el día de hoy mantiene una relación estrecha y de gran amistad con Audino Vagni, una de las figuras del radicalismo local con mayor peso en la historia de la ciudad a quien le ganó la Intendencia en los periodos mas complejos.

«Me acuerdo que Audino era el ‘señor’ Intendente y a pesar de que yo le gané la Senaduría, eso nunca quitó nuestra amistad la cual tuvimos y seguimos teniendo. Lo sucedí en el Municipio en aquellos años difíciles y he compartido muchas charlas con él respecto a como estaba el Municipio. Pero la realidad era la de casi todas las ciudades y Provincias porque todas habían caído en la crisis. El Municipio estaba mal, había una tremenda deuda, las maquinarias estaban embargadas, había mas de 600 empleados y por suerte tuve mucha gente que me ayudó. Pudimos pagar toda la deuda municipal sin echar ni un solo empleado. Pasamos momentos muy difíciles en donde no sabíamos si podríamos pagar los sueldos porque las cuentas bancarias también estaban embargadas», agregó Gutiérrez quien en otra oportunidad ya había comentado que su decisión de no presentarse a la reelección en el año 2003 fue por cuestiones de salud. Ese año, los vecinos eligieron a Mario Bonfigli quien ya había perdido contra Gutiérrez en el 99.

«Cuando me fui le dije a Bonfigli ‘te entrego esto con un moñito, tratá de disfrutarlo, vas a poder hacer obras'», recuerda quien también fuera docente por mas de 25 años, en referencia a que tres años mas tarde de su asunción la Municipalidad se encontraba finalmente libre de deudas.

«Tuve la suerte de no haber perdido ni fracasado nunca. Siempre me fui por la puerta grande y con mis periodos cumplidos, no solo hablo de la Intendencia sino también como Legislador y Senador», añadió.

El peronismo local y su relación con el Intendente Marcos Torres

«Chiche» no se calló nada al opinar sobre el peronismo departamental actual y tuvo duras críticas respecto a la permanencia de un «comité cerrado».

«No veo bien al Peronismo del Departamento en general, tenemos a un Legislador que es Walter Saieg con quien parece que estamos divorciados, no se lo ve, no recorre y respecto al partido me duele verlo cerrado. Es un lugar que no solo debe servir y estar abierto para las elecciones sino siempre, debe haber actividad y servir al vecino».

«Hoy veo con agrado que el aporte permanente a Alta Gracia por parte de la Provincia sino no se podrían hacer obras y Alta Gracia está favorecida con eso; pero me parece que falta trabajo en los barrios. Yo que vivo en Poluyan y que es un barrio cercano al centro puedo decir que está descuidado y he tratado de comunicarme con el Intendente pero no me contesta, estamos incomunicados y creo que él debe estar para atender a la gente no solo para hacer obras. El Intendente no debe perder la visión del vecino porque es quien después lo vota», opinó.

Con 81 años cumplidos y una lucidez y semblante envidiable, Gutiérrez está en vistas a lograr la conformación definitiva de la «Federación de Círculos de Legisladores del país» y asegura que jamás esperó un reconocimiento a su trabajo político ya que al mismo se lo demuestra la gente en cada saludo y abrazo.