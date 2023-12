¿Nuevo amor en puerta?: Tom Cruise estaría en una relación con una joven rusa

Al parecer Tom Cruise logró intervenir en asuntos rusos, tal como se muestra en la película Misión Imposible: Protocolo Fantasma. Durante el pasado sábado, la noche londinense de Mayfair fue el escenario en el que la estrella de Hollywood fue captado cariñosamente con la que sería su nuevo interés amoroso: la socialité rusa Elsina Khayrova, una mujer 25 años menor que él. El evento en cuestión parecía ser para personas de nacionalidad rusa.

Este acontecimiento tuvo lugar en la plaza Grosvenor de Londres, un punto de encuentro célebre por su exclusividad y elegancia. Los asistentes al evento, en su mayoría rusos, pudieron observar la química entre Cruise y Khayrova, quienes disfrutaban apasionadamente de su compañía mutua, tal y como informaron desde DailyMail.

“Eran inseparables, claramente una pareja”, declaró al medio uno de los invitados al evento, quien después aseguró que Cruise “parecía estar enamorado de ella”. Al parecer, los enamorados se presentaron juntos en la velada, llegando sobre las nueve de la noche y “pasaron la mayor parte de la noche bailando” juntos en la pista, aunque detalló que “en un momento dado se lanzó en medio de un grupo de mujeres”. Sin duda, a sus 61 años, el actor de Top Gun no ha perdido sus armas de seducción.

Según informaron desde el medio, ella es una una ex modelo y ciudadana británica de 36 años, hija de un importante diputado ruso y ex esposa de Dmitry Tsvetkov, un oligarca y magnate ruso dedicado al comercio de diamantes.

De acuerdo con el tabloide, los invitados de la fiesta no estaban al tanto de que estrella se presentaría en el evento, por lo que su llegada causó una revolución. Tom habría intentado pasar desapercibido…. Pero no lo logró. Muchos asistentes se acercaron y le pidieron fotografías. Incluso la estrella habría llegado a sentirse «acorralada». No obstante, el DJ decidió salvarle y comunicar que el señor Cruise no se haría selfies.

«Tom Cruise pasó la mayor parte de la noche bailando con Khayrova. Pero, en un momento, se encontró rodeado por un grupo de mujeres», aseguró una fuente al conocido medio. A pesar de ello, ninguno de los involucrados ha confirmado las informaciones. De hecho, Cruise -quien cuenta con 12 millones de seguidores en Instagram- ni siquiera ha publicado fotografías de su paso por Reino Unido.