Nuevo bono… nuevo «Cuento del Tío»

Los intentos de estafa están siempre a la vuelta de la esquina y, cada vez que el gobierno difunde sobre un nuevo beneficio para la población, los delincuentes se las ingenian para poder cometer engaños. Y, lamentablemente, son muchos quienes siguen cayendo en la trampa.

Con la novedad del nuevo bono de $47 mil pesos para trabajadores informales, ya hubo quienes reportaron haber recibido llamadas de personas diciendo pertenecer al organismo de Anses y, con la falacia de una inscripción telefónica a dicho beneficio, intentan vaciar cuentas bancarias.

Fue Miguel, un vecino de barrio Cámara, quien en las últimas horas alertó ante RESUMEN dicha situación. «Me llamaron diciendo que eran de Anses y que como la página estaba saturada, te inscriben por teléfono pasándole tus datos y un número de cuenta», inició el vecino y continuó: «me preguntaron que edad tenía y yo les dije que no estaba enterado de ningún bono pero que yo trabajo en blanco, me respondieron que dependiendo el ingreso me lo daban igual y que le pasara los datos del banco donde cobraba asi hacían el deposito más rápido, obvio que me di cuenta que era un estafa, así que corté y no llamaron más», añadió.

El hombre intentó alertar a la población y dijo que un familiar había recibido la misma llamada.

Cabe mencionar que Anses NO se comunica mediante llamadas, como así tampoco la policía ni ningún organismo estatal ya sea nacional o provincial. Ante la duda, siempre comunicarse a los contactos oficiales de dichos organismos.