Nuevo round entre Javier Milei y los artistas: María Becerra quedó involucrada en la polémica

Aunque aún no se dio por finalizado el intenso cruce entre Lali Espósito y Javier Milei, el presidente continuó apuntando hacia la cultura a través de las redes sociales. Y en esta ocasión, una de las cantantes del momento quedó involucrada en la polémica.

Estamos hablando de María Becerra. En esta oportunidad, el mandatario apuntó contra “La Nena de Argentina”, diciendo que la artista cobró una gran suma de dinero para presentarse en la Fiesta de la Corvina: “Mientras la gente se muere de hambre en Formosa, el Gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán, le pagó 90 mil dólares a María Becerra para que cante”, escribieron en la publicación que Milei reposteó en su cuenta de X (Twitter).

Sin embargo, los usuarios no tardaron en expresar su apoyo a la cantante tras el accionar del presidente. “El artista no es culpable, sino el político que malgasta sus fondos en algo no prioritario”, “Todo es por Lali”, “La Fiesta de la Corvina de este año no pasó todavía, es la semana que viene”, fueron algunos de los mensajes.

La controversia tuvo lugar luego de que Becerra saliera en defensa de Lali, criticando las agresiones públicas que su colega recibió hace unos días. Espósito fue acusada por el presidente de recibir dinero de varios gobiernos a cambio de brindar recitales masivos.

“El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar. Somos artistas, tenemos voz propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país, ¿se acuerdan?”, escribió la cantante urbana.