Oscar, el vecino cuya pensión dijeron que estaba suspendida, habría sido víctima de estafa

El caso de Oscar de barrio Parque San Juan fue uno de los tantos que conmovió en este inicio de año. A través de las redes sociales, Claudia, vecina del hombre, expuso la dificil situacion de este paciente de Aterym- quien aguarda un trasplante de riñon- a fines de solicitar alimentos que lo ayuden a llevar el dia a dia. (Nota relacionada)

En medio, se alegaba una insolvencia económica debido a que al hombre supuestamente le habían interrumpido el pago de su pensión por discapacidad por no actualizar su documentación de junta médica y, se agudizaba la problemática teniendo en cuenta que es alguien sin familia y que alquila. Incluso, la mujer aseguró que a pesar de solicitar ayuda en Desarrollo Social, esta les habia sido negada.

En este marco y anoticiados por RESUMEN sobre este presunto y extremo caso de vulnerabilidad, quienes de inmediato atendieron la situación fue el personal de Desarrollo Social. Duilio Silva, actual director del organismo, aseguró que llegaron a Oscar y que nada es lo que parece.

«Fue un caso que nos llamó poderosamente la atención. Ni bien nos llegó la noticia, se consultó con el equipo de trabajo a ver si se había cometido un error de no acompañar a este hombre en tan dificil momento, entendemos que obviamente se pueden cometer errores pero la verdad es que hay un enorme equipo en Desarrollo y es muy difícil que estas situaciones puntuales de extrema necesidad no las podamos ver. Era un caso desconocido para la oficina, indagamos y llegamos a Oscar, lo fuimos a visitar a su casa y al otro dia vino a la oficina. De a poco nos fuimos dando cuenta de que las cosas no eran tal como se había difundido», inició Silva en diálogo con Todo Pasa.

Lo que el funcionario aseguró es que por dichos del mismo Oscar, la ayuda que se había solicitado a Desarrollo Social había sido hace dos años atrás y no un hecho reciente. «Lo que después me llamó la atención fue lo de la suspensión de su haber y por eso nos comunicamos con la gente de Anses, con gente de area de pensiones, compañeros que vamos conociendo a nivel nacional y provincial y ahí nos informan de que nunca se había dejado de depositar su pensión, es decir que no estuvo frenada en ningún momento. Eso fue lo que mas nos extrañó entonces acompañamos a Oscar al Banco y encontramos en sus movimientos distintos manejos de dinero, había debitos de mas de 20 mil pesos, compras con Mercado Pago- lo que era casi imposible para una persona que casi no conoce del uso de su tarjeta de débito y bueno, la sensación que hoy tenemos es que este vecino está siendo estafado por alguien a quien le ha tenido confianza seguramente».

Lejos de desamparar al vecino, Silva aseguró que irán al fondo de la cuestión para saber que está sucediendo o quienes se están aprovechando de la vulnerabilidad de Oscar. «Vamos a solicitar un informe al Banco, para ver si ellos nos pueden ayudar, por lo menos tener conocimiento detallado de todos esos débitos. Vamos a seguir muy de cerca el caso, estamos preocupados», añadió Silva.

«Queremos explicarle a los vecinos que muchas veces se enojan por la ausencia del Estado que en este caso en particular la situación no era tal y vamos a investigarlo de lleno», culminó.

Sobre la vecina que hizo público el caso, el funcionario aseguró que también pudieron contactarla y que ella les reconoció desconocer lo que podía estar sucediendo con su vecino.