Otra vez en «offside»: Ahora «Anemmi» Busse ataca la libertad de expresión

Veinte años no se cumplen todos los días. Con mucho esfuerzo, Diario Resumen de la Región se consolidó, en estos veinte años de existencia, como el medio de comunicación líder del Departamento Santa María y alrededores. Todo esto, parece no importarle a la Concejal Ana María «Anemmi» Busse: En el día de hoy, el Concejo Deliberante aprobó el beneplácito por los 20 años de vida de #RESUMEN, pero al momento de los votos, Busse no quiso levantar la mano. Esto se debe a que la Edil no tolera las notas que este medio publicó en las que se vislumbró la pobre, mal hecha y bochornosa tarea de ella como Concejal. Una claro ataque a la libertad de prensa.

La Edil ingresó a la lista de Hacemos por Córdoba como candidata para el Legislativo Municipal en 2019: ¿Méritos para eso? Sólo haber sido una estrecha secretaria del ex Intendente y actual Ministro de Gobierno, Facundo Torres. Ni siquiera es peronista o militante de alguna fuerza partidaria y en los barrios los vecinos no la conocen. A fin del año pasado se fue de vacaciones a Catamarca faltando a reuniones importantes en representación de Hacemos por Córdoba y luego volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando en plena falta de agua en varios barrios de la Ciudad, la Concejal Busse subió varios videos en la que se la veía bailar con total alegría en una pileta arrojando agua hacia arriba.

Si hablamos de actividad parlamentaria, Busse no tiene presentados proyectos de ordenanzas este año. Su relación dentro del bloque peronista no es la mejor: Cada vez que puede, le pide la palabra a la Viceintendenta Roca haciendo quedar mal a sus compañeros de bancada con sus alocuciones sin sustento ni técnico ni jurídico. Es más, la semana pasada le hizo de «operadora» a la oposición para que los radicales y el PRO puedan citar a funcionarios municipales. Los concejales de Alta Gracia Crece, se ganaron el aval de Busse con dos cafecitos y un cigarrillo por día.

Ana María «Anemmi» Busse le cuesta a los vecinos de Alta Gracia alrededor de $200.000 mensuales por un rol aún no conocido en la Municipalidad, más allá que desde el diciembre de 2019 esta cobrando del erario público. Donde si la conocen a la Concejal es en los eventos sociales nocturnos en donde ella misma alardea de su alto poder adquisitivo a costillas de la ciudadanía. Los ediles son los representantes del Pueblo de la Ciudad de Alta Gracia, algo que Busse hoy en día no lo tiene bien en claro.

Foto: Facebook Anemmie Busse.