¿Otra vez?: la pícara dedicatoria de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro de la Moda y la respuesta de Pampita

El pasado sábado, Benjamín Vicuña volvió a ganar un Martín Fierro, esta vez por ser el actor con mejor estilo. Luego de recibir el premio, recurrió a la picardía para agradecer el galardón obtenido tras el tremendo fallido que protagonizó el 9 de julio sobre Pampita, luego de ganar una estatuilla por su trabajo en El Primero de Nosotros.

“Voy a respirar un poquito antes de decir unas palabras. Le quiero agradecer a Aptra y quiero agradecer esta iniciativa maravillosa de volver con estos premios que, por supuesto, son un incentivo muy grande para la industria, como lo es la del diseño y la moda”, comenzó diciendo el actor chileno en la ceremonia, otra vez bajo la atenta mirada de Pampita.

Con una sonrisa pícara, Vicuña continuó: “Esto se lo voy a dedicar. ¡Esa! Se lo voy a dedicar…”. Sin terminar la frase, Benjamín cosechó la risa y el aplauso de sus colegas. Y expresó: “No, dos veces, no. Se lo voy a dedicar a mis seis amores. A mis seis hijos que están en sus casas y los amo con toda mi alma”, dijo Benjamín Vicuña, haciendo alusión al furcio pasado.

Pero la cosa no terminó ahí, ya que se esperaba que Pampita respondiera de la misma manera tras ganar el Martín Fierro de Oro. Pero no fue así. La modelo de 45 años, subió al escenario tras escuchar su nombre, y en el camino besó apasionadamente a su marido, Roberto García Moritán, con quien rehízo su vida con una boda soñada y el nacimiento de la pequeña Ana en 2021.

En su discurso, Carolina Ardohain agradeció primero a sus hijos, y luego a todos los profesionales de la moda que ayudaron a hacer de su apodo una marca con la que factura fortunas al año entre TV, publicidades y presentaciones.

Cuando se esperaba que la modelo por lo menos mencionara, de manera indirecta, al chileno en el momento más emotivo de su discurso, sus palabras fueron finalmente para su actual pareja: “A vos, Roberto, que me diste una familia hermosa, que soñé tener. Que sabes lo que es para mí llegar y tener alguien que me acompañe para comer, charlar el día y que me escuche mis cosas”, señaló la modelo.

“Para mí significa un montón, para mi alma y mi espíritu. Significa un montón tener ese amor y mi corazón cuidado. Me permite ser mejor y salir a trabajar con ganas y ponerle el corazón a todos mis proyectos con una alegría inmensa. Tu amor me hace grande”, agradeció ella, quebrada.

Desde su butaca, con lágrimas en los ojos, se pudo ver cómo Roberto García Moritán le agradeció con un “te amo” a la modelo, con quien siguen en la duda sobre si seguir agrandando o no la familia.