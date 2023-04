Otro arrebato en Lucas V Córdoba

Un nuevo arrebato se perpetró está mañana en Lucas V Córdoba. Una mujer fue interceptada por un sujeto en moto que le sacó su cartera y huyó en dirección a López Agrello.

«Fue muy rápido. Yo trabajo en casa de familia en barrio Pellegrini y hago todos los días este recorrido, nunca me había pasado pero se que a varios chicos de la escuela sí. Por acá no vas a ver ningún policía temprano , es de no creer», comentó la damnificada en diálogo con RESUMEN.

La mujer dijo que solo pudo ver que el delincuente circulaba en una moto tipo 110, negra con blanca.

«No sé si tenía gorro ni como estaba vestido, fue muy rápido. En mi cartera estaba mi billetera con mi documentación, mis lentes y algo de dinero. Cómo a las dos cuadras encontramos tirado el dni pero nada más. Lo que más me hace falta es el carnet de discapacidad de mi hija que hace poco lo habíamos renovado», añadió.

El carnet está q nombre de Lucila Pedernera.