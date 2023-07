¿Otro más?: un cordobés asegura haber estado con Ricky Martin

Luego de que Ricky Martin anunciara su separación definitiva de Jwan Yosef tras 6 años de matrimonio, comenzaron a aparecer diversos rumores de infidelidad por parte del cantante puertorriqueño hacia su ex pareja.

Primero se trató del modelo marplatense de 30 años, Santiago Elissalt. El encuentro entre ambos se habría dado en el mes de febrero de este año, en la provincia de Mendoza. Esta fue la fecha en la que el artista brindó un concierto en aquel lugar, y tras deslumbrarse ante la belleza del modelo, lo habría invitado a un hotel.

Pero esta situación no terminó allí, ya que después del marplatense, apareció otra persona que aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el cantante. En esta oportunidad, se trata de Máximo Calvo, un joven cordobés que acaba de cumplir 22 años (31 años menos que Ricky Martin).

Durante una entrevista con Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri, el joven contó que conoció al intérprete de Livin la Vida Loca durante un viaje a Estados Unidos: “Durante 2022 con un amigo vimos que el dólar se iba a ir al demonio y juntamos la plata que teníamos y nos fuimos a recorrer algunas partes del mundo que queríamos conocer. Entre esos destinos estaba Los Ángeles», recordó.

«Entramos a un local de Louis Vuitton para conocer y ver nada más, no para comprar por supuesto porque los precios eran imposibles. En un momento adentro del local pero a lo lejos veo un señor bellísimo, muy muy impactante, y nos empezamos a mirar mucho. No sé si me miraba porque yo le gustaba o porque yo lo miraba mucho, porque no podía dejar de mirarlo. Entonces le dije a mi amigo «mirá qué lindo ese hombre”, y él me dijo que era Ricky Martin», relató.

En cuanto al encuentro con el cantante, Calvo contó que “le escribí en muchos posteos. ¡Y me contestó! Empezamos a hablar, y todo fue muy rápido. Hablamos una semana, muy buena onda, hasta que quedamos en vernos. El me dijo que me iba a pasar a buscar por el departamento, yo no lo podía creer. Incluso hasta tenía miedo de que no fuera él y le pedí que me mandara un audio, que me mandó».

«Era un viernes, cerca de la noche. Vino con la camioneta… ¡Era él! Increíble. Fuimos a un hotel muy lindo, el SLS. La habitación estaba buenísima. Charlábamos, me preguntó mucho por la Argentina, le encanta nuestro país, lo adora, y como yo no sabía de qué hablarle le hablaba mucho de nosotros, de Córdoba, de que acá lo queremos un montón. Pedimos para comer, los dos elegimos sushi. Y bueno, después pasó todo. Pasamos toda la noche juntos. ¿Cómo fue el sexo? Y… fue fuerte», afirmó.

«¡No sé cómo decirlo, pero viene bien Ricky, además, jejeje! Fue súper cariñoso, simpático y con mucho sentido del humor. Después yo ya me tenía que volver a la Argentina, le hablé un poco más y él me dijo que tratara de no hablarle. Se ve que estaba con el marido, del que me habló poco. Que si podía o quería me hablaba él», cerró Máximo.