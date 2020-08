Pablo Musse: “Solange era una persona excepcional, un sol”

Pablo Musse llegó anoche a Alta Gracia tras un largo viaje desde Neuquén, con la intención de despedir a su hija Solange que falleció ayer por la mañana tras luchar 10 años contra un cáncer de mama terminal. Pero la historia de esta familia que fue conocida por todo el país comenzó el domingo pasado para todos nosotros porque Pablo viajó hacia Córdoba para encontrarse con su hija que estaba a punto de comenzar una nueva terapia alternativa. En aquel momento él no pudo ingresar porque en Huinca Renancó un control policial lo obligó a regresar a pesar de tener todos los permisos pertinentes para ingresar.

En diálogo con RESUMEN, Pablo expresó que se contactó con una persona del COE de Alta Gracia a quien le avisó que no tenía el hisopado realizado y no le impidieron el viaje ni le comunicaron que no podría ingresar. En Huinca Renancó fue sometido a dos testeos rápidos, los cuales dieron “dudoso”. Ante eso, los oficiales decidieron escoltarlo hasta Neuquén en una suerte de postas, ya que en cada provincia lo acompañaba un móvil policial.

El segundo viaje a Córdoba muy distinto porque Solange ya no está. Pero en esta oportunidad Pablo no requirió demasiados papeles: “Ingresé por un recurso de amparo y mi documento. No me pidieron el resultado del hisopado negativo que me hice cuando llegué a Neuquén. Ingresé una hora después del cierre de la frontera provincial, a las 23 horas”. Sorpresivamente todo lo que una semana atrás era necesario para entrar a Córdoba, esta vez ya no hacía falta. “Soy el primer argentino en el mundo que se cura en 24 horas, el domingo pasado tenía Covid y el lunes no” resaltó Musse, con ironía.

En Huinca Renancó, Pablo pidió hablar con las autoridades para que le permitan pasar pero “es domingo, no trabajan” aseguró que le dijeron. También había informado al COE vía mail el estado de salud de Solange, con la historia clínica adjunta, contaba con el certificado de discapacidad de su cuñada, quien tiene domicilio legal en Alta Gracia y nada de eso alcanzó para que este padre se pueda encontrar con su hija gravemente enferma. “No quisieron hacerme el hisopado” afirmó, cuando es sabido que los testeos rápidos no son 100% efectivos.

“La orden de volver a casa vino del director del Hospital de Huinca. Él tenía el informe de mi hija, creo que al ser médico debería saber que un cáncer en esa etapa ya no tiene vuelta atrás” relató. Pablo no descarta comenzar acciones legales con las autoridades pertinentes tras lo ocurrido porque finalmente no pudo despedirse de su joven hija.

La carta que escribió Solange luego de saber que a su papá no le permitieron llegar a verla fue un golpe duro para Pablo, quien aseguró que “la frase del final fue muy fuerte”. Solange había expresado que hasta sus últimos suspiros tenía el derecho de ver a sus seres queridos. “Estaba muy enojada” comentó acerca de cómo se encontraba Solange. “Da bronca que pase esto a la gente común, luchadora y trabajadora” dijo Pablo.

“Solange era una persona excepcional, era un sol, todos los que la conocimos sabemos que ´la Negra´ era una luchadora, siempre preocupándose por los demás” recordó Pablo a su hija.

Finalmente, agradeció con ironía a las autoridades por ser responsables de no haberle permitido encontrarse con Solange tras meses de confinamiento, de acompañarla en este nuevo tratamiento que comenzaba ni de haberle dado la oportunidad de despedirse. Y con seguridad, agradeció a los medios que visibilizaron su situación y a todos los argentinos que se empatizaron con la familia Musse. Pablo confirmó: “No hemos recibido un solo llamado” (por parte de las autoridades). Ojalá el legado de mi hija sirva para aquellas otras personas que están luchando para ver a sus hijos”.

“Son totalmente inhumanos, pero siempre hay un ser supremo sobre ellos. Ojalá a ningún hijo de ellos le pase algo similar” cerró, refiriéndose a las autoridades nacionales y provinciales. Exceptuado en esto está el Intendente Torres, quien se comunicó y le expresó su voluntad para que logre llegar a Alta Gracia.

Solange será despedida por su familia en el Cementerio de Alta Gracia y luego será cremada.