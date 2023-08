Pablo Soler: «Trabajamos todos los días para cambiarle la realidad al vecino y me elogia estar en la lista»

Pablo Soler, Secretario de Gestión Pública, Turismo, Cultura, Deporte y Educación fue entrevistado por el equipo periodístico del programa radial «Todo Pasa»

El funcionario agradeció a todos los directivos que lo acompañan dentro de la secretaría: «sin ellos no podría llevar adelante semejante cartera». Con respecto a la propuesta de ser parte de la lista de concejales de Hacemos Unidos por Córdoba-Alta Gracia, manifestó: «Uno siente un agradecimiento muy grande y orgullo. También es un reconocimiento al trabajo hecho, mi viejo estaría muy orgulloso, fue parte de planta municipalidad. Para mí es un desafío doble: seguir trabajando, ocupándome de lo que me gusta, me encanta Alta Gracia, nací aquí y pienso quedarme. Uno intenta trabajar todos los días para tratar de cambiar la realidad de la ciudad y de nuestros vecinos».

La lista de concejales -sobre todo la de suplentes- está integrada en su mayoría por representantes jóvenes de diferentes sectores, con respecto a ésto, dijo: «Hay que darle paso a la juventud, cuando uno sienta o piensa que hay que dar un paso al costado hay que darlo. Nosotros estamos de paso, hoy me eligió el intendente, me toca esa silla y el día de mañana le tocará a otro. Hay que tratar de cambiar la realidad del área que te toca, en mi caso, de deportistas y artistas». «Lo primero que hicimos cuando arranqué con al secretaría fue un relevamiento de artistas para conocer el sector con el que íbamos a trabajar, en base a eso se hizo un gran trabajo. En una temporada de verano se contrataban generalmente 18-19 artistas de la ciudad y ahora pasamos a llamar a 67, eso te da la pauta de la importancia que le damos» agregó.

«El deporte es prioridad no sólo se ve en la infraestructura sino también en el apoyo a los deportistas. Al tener las dos áreas (Turismo y Deporte) dentro de la misma secretaría pensamos en trabajar juntas y generar lo que se generado: empezar a mostrar lo que tenemos a las agencias y ponerlo a disposición, la infraestructura y cada fin de semana tenemos eventos, finales y torneos deportivos. No es casualidad, es el resultado del trabajo de hace años. El deporte potencia el turismo, la gastronomía, el comercio. Se ve reflejado en la ciudad» detalló el secretario, sobre las gestiones realizadas en la combinación entre las áreas de turismo y deporte.

El candidato a concejal expresó que aún no ha pensado en que comisiones participará cuando sea edil, si estarán relacionadas o no con su área actual. «Trabajé 10 años en inspección de obras y este lugar me motiva para trabajar y desarrollar actividades nuevas, buscar un cambio. Es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho lo que podemos seguir haciendo».

Con respecto a la oposición, opinó: «La palabra política está en un mal momento. Como en todos los ámbitos, hay buenos y malos políticos. Lamentablemente hemos tenido años de políticas equivocadas. Hay que cambiar ese concepto de los políticos que tiene la gente y eso se logra con trabajo y creo que Marcos (Torres) lo ha logrado. Creo que se preocupa y se ocupa mucho, propone cosas que sabe que va a cumplir. Cuando ves que la oposición promete cosas que son incumplibles o que cuestionan algún trámite administrativo que fue controlado por la misma persona que proponen nuevamente en su lista, eso me enoja. Creo que es una falta de respeto prometer algo que no puede cumplir y por eso la gente está cansada y piensa mucho más su voto. Uno puede subestimar a una persona pero no el trabajo y creo que el que subestimó a Marcos no sabe la capacidad de trabajo que tiene, que está unas 12 horas diarias a disposición de su ciudad».