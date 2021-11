«No tengo ni para comer y necesito sí o sí arreglar este techo»

Bustos ha sido protagonista de varias notas de RESUMEN y en cada una de ellas intentamos colaborar con la difusión de las diferentes ventas que llevó y lleva a cabo para abonar los distintos estudios y tratamientos que se realiza. La mujer padece cáncer de mama, de ovarios, tiene un tumor en la columna y es insulino-dependiente. «Mi cáncer sigue avanzando lentamente, cada vez me aparecen más manchas en la columna

Este jueves 4 de noviembre, mientras una fuerte tormenta azotaba la zona, comenzó a lloverle el techo y Mónica vive sola. Tras la extirpación del cáncer de mama y los ganglios linfáticos, las mujeres quedan con sus brazos débiles y ayer Mónica no daba a basto tratando de sacar el agua de su vivienda, que también ingresaba a través de la puerta de la cocina. Llamó a la policía ya que no podía comunicarse con Defensa Civil y ellos le hicieron de nexo. «Vendo ropa usada para juntar dinero y se me mojó algo de esa ropa» dijo preocupada. «Si o sí tengo que arreglar este techo. No puedo hacer nada con mis manos y brazos ni con mi columna, muchas veces no puedo ni levantarme de la cama» declaró desconsolada.

Hoy por la mañana, desde la Subsecretaría de Equidad y junto a Defensa Civil, le acercaron un nylon para cubrir el techo: «Espero que me traigan otro porque no se alcanzó a cubrir todo y temo porque siga entrando agua» manifestó. «No tengo ni para comer y encima no puedo comer harina de trigo ni azúcar» explicó Bustos, ya que al ser insulino-dependiente debe seguir una dieta especial.

Pollada Solidaria

El sábado 13 de noviembre al mediodía, la familia de Bustos organizó una venta de pollos con ensalada a 750 pesos. Podés encargar tu pollo al 3547 657477. Se retira por Ricardo Balbín 1612.