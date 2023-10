Pampita desmintió los rumores de crisis con Roberto García Moritán

Esta semana comenzó a esparcirse el rumor de que Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán estaban transitando una crisis y que se estarían separando. Sin embargo, en la noche del jueves la modelo fue abordada por un cronista de LAM (América) que estaba apostado en el estudio del Bailando 2023, programa del que ella participa como jurado.

Justo cuando estaba por empezar la nota, Ángel De Brito apareció y la modelo primereó a su compañero de trabajo: “Ya le pregunté si estaba separada, pero preguntale vos”, dijo y Pampita atinó a desplegar su sonrisa indestructible mientras negaba con la cabeza. “Me desmayo acá, ¿me estás cargando? Ayer hablé con Rober, estaba acá ¿qué va a estar separada? Yo te digo que no están separados”, apuntó el notero mientras ella desmentía todo con un sonoro “naaaah”.

“Fue un tuit que puso alguien de un partido peronista (sic) o algo así, y se empezó a comentar y a viralizar. Después lo voy a poner en Instagram al señor que lo inventó ayer a la tarde. Yo no lo conozco, me lo pasó Ángel a quien puso el tuit. Se ve que sus seguidores lo empezaron a comentar como haciendo una broma y se viralizó”, explicó Pampita. Y destacó la buena sintonía que mantiene con su marido: “Esta semana estamos de mudanza y trabajando a la vez, los dos. Estamos en esa”.

El tema de la mudanza hizo ruido al mundo del espectáculo, desde que la conductora habló del tema en PH Podemos Hablar el sábado pasado, donde estuvo como invitada al programa. “Me estoy mudando de vuelta, siempre me estoy mudando. Alquilo, entonces cada tres años me mudo”, dijo. Y comentó: “Subió el alquiler un montón y me mudo, es así”. Andy Kusnetzoff quiso saber si pensaba achicarse a una casa más pequeña. “Sí, nos vamos a un lugar más chico. Era un divague donde vivíamos”, dijo ella entre risas y muchos interpretaron que la pareja tenía algún problema económico.

“A mí me va muy bien hace muchos años, nunca hice un comentario haciéndome la víctima ni diciendo que estoy mal económicamente. El que vio PH, si busca ese extracto, el comentario fue otro. Me preguntaron: ‘¿Por qué te mudás todo el tiempo?’, y la verdad es que yo tengo mis propiedades, pero a mis hijos les gusta vivir cerca del colegio. Entonces alquilo una de mis propiedades y con eso alquilo otra cosa”, contó en la nota con LAM.

“Es verdad que subió mucho el alquiler, si no me hubiera quedado porque me da pereza mudarme, obviamente. Pero sí, subió y dijimos: ‘Aprovechemos esta excusa y nos vamos’. Pero yo no quiero para nada que se dé otra interpretación. Lo comenté porque me lo preguntaron. No tengo una propiedad cerca del colegio de mis hijos. Además, habíamos alquilado algo grande pensando que íbamos a vivir todos juntos y nosotros vivimos todos juntos el fin de semana. Entonces había habitaciones que no usábamos. No hacía falta. Con el tiempo nos dimos cuenta de que ya no vamos a usar algo así, de ese tamaño. Lo pensamos y no valía la pena renovar, más si sale más caro”, argumentó acerca de la decisión que tomaron.