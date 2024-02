Para celebrar sus 40 años de trayectoria, Dyango regresa a la Argentina

Pasaron 10 años desde que se anunció su gira despedida en Argentina, Dyango tomó la decisión de renovar su regular, estrecho y amoroso vínculo con el público local con un nuevo tour sudamericano que entre el 5 y el 12 de abril comenzará con presentaciones en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

Por ello, el viaje del baladista por nuestro país con su show “Dyango Forever” comenzará el viernes 5 de abril en el Teatro Broadway de Rosario, el domingo 7 llegará al Quality Arena de Córdoba y el viernes 12 será el turno del porteño Gran Rex.

Por su parte, las entradas pueden adquirirse a través de la página web del Quality. El valor de las mismas van de la siguiente manera (todos incluyen costo por servicio):

Rojo $50.000 + $6500*

Naranja $45.000 + $5850*

Amarillo $40.000 + $5200*

Verde $35.000 + $4550*

Celeste $30.000 + $3900*

Azul $25.000 + $3250*

Gris $20.000 + $2600*

Recordemos que a lo largo de su carrera, Dyango ha obtenido 55 discos de oro y 40 de platino, que le han sido concedidos tanto en España como en numerosos países latinoamericanos y en los Estados Unidos. De entre todos ellos, es necesario citar el doble disco de platino logrado por el álbum ‘A corazón abierto’, así como el quíntuple disco de platino por ‘Al fin solos’.

También ha sido nominado en diversas ocasiones para los Grammy Latinos, obteniendo finalmente en el 2018 el Grammy a la Excelencia Musical por toda una trayectoria artística.

“Aquella vez intenté retirarme por el dolor que sentía en la espalda, pero un doctor de aquí, de Barcelona, toda una eminencia, me operó y me dejó como nuevo. Entonces me dije ‘¿Qué coño hago ahora?’ y como lo mío es cantar, pedí perdón lógicamente, volví a hacerlo y la gente parece ser que lo agradeció”, dijo el artista durante una entrevista con Télam.

“Estoy viniendo a la Argentina desde entonces y solamente he fallado debido a las restricciones en la epidemia de Covid y creo que ese es un motivo de verdad porque la gente me quiere, porque mantengo mi amor hacia la Argentina”, expresó en aquella oportunidad.